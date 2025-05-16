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大陸國防部新任發言人蔣斌亮相 環時：吳謙另有任用

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國防部新任發言人蔣斌15日亮相，原發言人吳謙資料已從官網撤下，官媒透露其「另有任用」。（圖／取自大陸國防部網站）
大陸國防部新任發言人蔣斌15日亮相，原發言人吳謙資料已從官網撤下，官媒透露其「另有任用」。（圖／取自大陸國防部網站）

大陸新任國防部發言人蔣斌15日首度亮相，原任大陸國防部新聞局局長吳謙，根據大陸官媒《環球時報》的說法，他「另有任用」，將在新的崗位上「繼續講好中國軍隊故事」。

今年4月起，大陸國防部新聞局的新聞發布「增頻擴容」，例行發布頻次，由從前的每月2次增加為3次，上、中、下旬各一次。在此之前，大陸國防部已經把新聞發布由原先僅每月底的1次記者會，增加了1次月中的新聞發布。

環球時報16日報導，蔣斌於2024年6月任大陸國防部新聞局副局長，上任以來蔣斌常出現在國防部記者會現場，認真觀摩台上發言人的主持，會後也和記者充分溝通交流，「態度謙和」。一位曾經和蔣斌共事過的人士介紹，蔣斌的溝通能力強、英語很好、做事踏實，為人很低調。這位人士評價，「他主持風格柔中帶剛，在儒雅溫和中透露出立場堅定的態度，相信是一位出色的發言人。」

蔣斌生於1982年，是大陸國防部新聞局成立來第9位發言人，目前該部有2位發言人，分別為張曉剛和蔣斌。官方簡歷顯示，張曉剛曾先後就讀於原共軍南京政治學院和軍事科學院，獲軍事戰略學博士學位。蔣斌曾先後在原共軍外國語學院、英國伯明罕大學學習，歷任助理翻譯、參謀、國防部國際軍事合作辦公室翻譯室主任等職。

報導提到，在大陸國防部發言人簡介中，吳謙的簡歷已經撤下。從2015年6月迄今，吳謙在新聞發布台度過10年歲月，在歷任國防部新聞發言人中任職時間最長。今年3月27日，吳謙主持職業生涯中最後一次例行記者會，回應了涉美、涉菲、涉台等數十個問題。據了解，「吳謙另有任用，將在新的崗位上繼續講好中國軍隊故事」。但報導並未透露吳謙新職。

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