持續表態！陸貿易談判代表李成鋼 在韓強調「維護國際經貿秩序」

甫結束與美方在日內瓦經貿會談的大陸商務部國際貿易談判代表李成鋼，在南韓出席會議時，強調大陸堅定不移推動高水平對外開放，「積極對接國際高標準經貿規則，維護以規則為基礎的國際經貿秩序。」

據大陸商務部官網16日消息，李成鋼15日在南韓濟州參加亞太經合組織（APEC）貿易部長會期間，出席大陸與《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）成員部級會議。會議由「中國加入DEPA工作組」主席國智利外交部國際經濟關係副部長薩紐埃薩（Claudia Sanhueza）主持，紐西蘭貿易部長麥克萊（Todd McClay）、新加坡貿易關係部長傅海燕、南韓產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教出席。

李成鋼表示，大陸加入DEPA工作組成立以來，與成員方持續開展各層級密切溝通，全面展示大陸達到協定高標準的決心、能力和行動，談判取得「積極進展」。

他強調，大陸堅定不移推動高水平對外開放，「積極對接國際高標準經貿規則，維護以規則為基礎的國際經貿秩序」。大陸加入DEPA，將為各方企業帶來更多市場機遇，並為DEPA長遠發展和國際數位經濟規則構建作出積極貢獻。大陸期待與DEPA成員方採取創新方式，共同加快談判進程，推動談判取得更多實質性進展。

此前，2021年11月1日，大陸提出加入DEPA申請；2022年8月18日，根據DEPA聯合委員會的決定，大陸加入工作組成立，正式啟動大陸方面加入談判。

另據韓聯社，南韓與大陸雙方貿易代表15日藉出席亞太經合組織（APEC）貿易部長會議之機舉行雙邊會談，共商雙方經貿合作事宜。

據南韓產業通商資源部介紹，鄭仁教和李成鋼當天上午在位於濟州島西歸浦市的濟州國際會展中心舉行會晤。雙方就加強國際多邊合作、「維護關鍵礦產供應鏈穩定」達成協定，並商定努力加快雙邊自由貿易協定（FTA）第2階段談判進程。李成鋼在會上提及全球多邊貿易體系的重要性，並強調陸方正致力於維護全球供應鏈穩定。鄭仁教回應，「韓美中互為重要貿易夥伴，美中兩國已就相互暫停加徵關稅90天達成協定，希望兩國在暫緩期內談妥相關事宜。」

目前大陸方面尚未公布，與南韓就「維護關鍵礦產供應鏈穩定」達成的協定內容為何。