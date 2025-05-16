陸副總理何立峰與法國財長會談 允輸入禽蛋 但白蘭地爭端未解決

大陸副總理何立峰15日在法國巴黎與法國財政部長舉行「第十次中法高級別經濟財金對話」，簽署了雙方禽肉和種禽種蛋合作文件，但法國財長指出，雙方未能在白蘭地關稅問題上結束爭端。

人民日報報導，第十次中法高級別經濟財金對話15日在法國巴黎舉行。對話「中方牽頭人」何立峰與對話法方牽頭人，法國經濟、財政和工業與數字主權部部長隆巴爾（Eric Lombard）共同主持對話。

何立峰表示，去年是雙方建交60周年，大陸願同法方一道，落實好兩國元首重要共識，密切多邊國際事務協調，「維護開放合作的國際經貿環境」，充實雙邊經濟財金合作內涵，著力營造良好的貿易投資環境，為中法全面戰略夥伴關係發展注入新活力，「同時帶動引領中歐合作實現新發展」。

對話期間，雙方圍繞多項議題進行了深入溝通交流，簽署了中法禽肉和種禽種蛋合作檔。會後，何立峰和隆巴爾共同出席了中法企業家座談會，並分別致辭。在法期間，何立峰還調研參觀了法國家庭農場，並會見了法國化妝品、醫藥和航空等領域企業代表。

消息指，隆巴爾在對話期間則表示，法方高度重視對大陸關係，願同大陸一道，攜手應對氣候變化等全球性挑戰，支持多邊主義和自由貿易。法方將進一步為中國消費者提供高品質產品。法方將提供更好營商環境，吸引更多陸企赴法投資展業。

根據新華社英文網發布的照片，出席對話的陸方官員除何立峰外，還有大陸財政部副部長廖岷、大陸外交部副部長華春瑩、中共駐法大使鄧勵等官員。

另據法廣報導，隆巴爾15日在會談後對媒體就白蘭地爭段表示，「在現階段，經濟對話還沒有為這一爭端帶來最終的解決方案」。但他也補充，「我知道，在與（何副總理）閣下進行了詳細討論之後，討論的大門依然敞開。」

大陸方面於1月開始對歐盟白蘭地進行反傾銷調查，該調查於4月延期；而在法國，陸方就白蘭地的反傾銷調查被認為是對巴黎支持歐盟對進口大陸電動汽車徵收關稅的報復。隆巴爾表示，「調查機關將根據法律法規，以事實為依據，在調查的基礎上作出決定。」

法國國家干邑行業管理局（BNIC）在一份聲明中表示，協議的缺失可能會對其行業和地區造成「災難性影響」，並稱沒有決議的每一天都是痛苦的。「我們期望政府能充分動員起來，避免在7月5日最終徵收這些關稅」。此外，法國農業部表示，雙方已簽署了2項議定書，以正式確定一項協議，允許未受影響的地區在法國爆發禽流感的情況下繼續出口家禽，並為法國家禽進入大陸市場提供便利。

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