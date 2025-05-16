橋水力挺 阿里第1季持股增21倍

全球最大對沖基金─橋水基金公布今年第1季的持股動向顯示，橋水在該季爆買540萬股阿里巴巴，成為持股市值最大的個股，累計橋水持有566萬股阿里股票，相較去年底的25.5萬股，季增幅高達21倍。

同時，阿里美股在首季大漲逾50%，創下阿里登陸美股以來的最大季度漲幅。截至今年3月底，橋水基金總規模216億美元。

華爾街投行近期接連調高阿里的評級和目標價，摩根士丹利認為，AI對阿里巴巴電商業務的賦能尚未反映在估值中，阿里巴巴擁有龐大的專有消費數據和廣泛的使用場景，未來將在電商市場占有率或提高服務費方面進一步推動淘寶天貓的營收成長。

摩根士丹利看好阿里雲前景指出，AI需求激增，阿里雲作為AI的賦能者和AI應用的推廣者，阿里雲業務收入增長及利潤率將有進一步上行的空間，預計雲業務收入增速將在2026財年加速至25%。

高盛分析師預估，阿里雲的AI相關收入將在2026財年和2027財年分別可達到人民幣290億和530億元，占總收入的20%和29%，進而助推整個阿里雲在2026-2027財年實現20%以上的營收增長。

摩根大通測算，AI每提升雲收入增速2個百分點，阿里股價將上漲1%，如果按照微軟10.5倍的估值倍數計算，阿里雲的價值可高達1,850億美元，阿里巴巴的相應市值將達到3,910億美元，而目前阿里市值是3,197億美元，尚有兩成左右增幅空間。

橋水首季還加碼百度187萬股，持股規模1.9億美元。