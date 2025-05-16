大陸星巴克 傳四處找買家

彭博引述知情人士報導，星巴克（Starbucks）已聯繫多家私募基金、科技公司和其他潛在買家，就中國大陸事業尋求出讓部分股權在內的可行出路。

消息人士透露，星巴克本周透過財務顧問致函多家潛在投資人，就大陸事業未來發展方向徵詢意見並求教成長策略。

知情人士透露，相關交易可能將星巴克大陸事業估值落在數十億美元。

彭博先前已報導，星巴克正評估大陸市場的營運策略。大陸是星巴克全球第二大市場，但近來面臨當地經濟以及瑞幸咖啡和庫迪咖啡等本土品牌競爭的壓力。

作為全球第二大市場，星巴克在中國大陸正面臨嚴峻挑戰。最新財報顯示，截至3月底季度星巴克大陸營收約7.4億美元，而本土對手瑞幸咖啡同期營收已達12億美元。

儘管星巴克在中國大陸仍保有7,750家門店的規模優勢，但市場格局已然生變，瑞幸與庫迪咖啡等本土品牌憑藉低價策略和數位化運營，正在重塑消費習慣。

知情人士表示，潛在買家預計將在接下來幾周提交初步意見，星巴克最終仍可能選擇不進行任何交易。

為了加速擴張並更貼近在地口味，麥當勞和肯德基母公司百勝餐飲集團（Yum! Brands Inc.）都曾將大陸事業部分股權出售給私募基金。

2023年，麥當勞又買回凱雷投資集團（Carlyle Group）在大中華區合資事業中的少數股權。

分析指出，星巴克當前困境折射出跨國消費品牌在中國市場的共性挑戰，既要應對經濟週期波動，又需直面本土品牌的激烈競爭。

資本市場已對星巴克戰略調整作出反應。自2月28日股價創波段高點以來，其市值已縮水25%，反映出投資者對其增長放緩的擔憂。此次業務評估恰逢中國大陸咖啡市場洗牌關鍵期，星巴克的抉擇或將影響整個行業的競爭格局演變。