中越開通國際道路運輸

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸至越南河內國際道路運輸線路正式開通。據介紹，相較於以往運輸模式，每輛貨車可節省約一天時間，成本可節省人民幣800元至1,000元，大幅提升中越運輸便利。

新華社報導，本月14日上午，搭載電子器件、新鮮蔬菜、百貨的運輸車隊，從廣西南寧、雲南昆明同步發車，駛向越南河內，這也是中方貨運車輛持CBTA（大湄公河次區域便利貨物及人員跨境運輸協定）證件首次入境越南。

大湄公河次區域（GMS）涉及中國大陸、緬甸、寮國、泰國、柬埔寨、越南六國，CBTA證件是指在大湄公河次區域（GMS）合作框架下，多國道路運輸的通行許可證。有了這個證件，客貨車輛可以在六國達成一致的線路上進行運輸。

當天，廣西、雲南及山東青島的18輛貨車和兩輛客車組成車隊，分成兩路駛向越南河內。兩條線路貫通中方通過河口口岸、友誼關口岸至越南河內的運輸線路，提升中越國際道路運輸便利化水平。

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