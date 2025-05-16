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大陸今年首降存準率 市場估1至2季內降息

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
中國人民銀行降低存款準備金率0.5個百分點，預計將向市場提供長期流動性人民幣1兆元。 （中新社）
中國人民銀行降低存款準備金率0.5個百分點，預計將向市場提供長期流動性人民幣1兆元。 （中新社）

大陸二○二五年首次全面降準正式落地，昨天起，大陸下調金融機構存款準備金率零點五個百分點（不含已執行百分之五存款準備金率的金融機構），下調汽車金融公司和金融租賃公司存款準備金率五個百分點。

中國人民銀行行長（大陸央行）潘功勝日前在新聞發布會上表示，降低存款準備金率零點五個百分點，預計將向市場提供長期流動性人民幣一兆元（約新台幣四點二兆元）；完善存款準備金制度，階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率，從目前的百分之五調降為百分之零。

綜合陸媒報導，廣開首席產業研究院院長兼首席經濟學家連平認為，當前下調存款準備金率有促進內需恢復、加快結構調整等多重作用；從宏觀層面看，下調存款準備金率釋放更多流動性，滿足目前投資消費擴張與信心修復的資金需求；微觀層面看，充裕資金配置資源的金融機構，有利增強貨幣創造功能。

大陸央行還階段性降低汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率。上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，以汽車金融公司為例，資金成本下降，使其有能力以更優惠的利率、更靈活的貸款方案吸引消費者購車，將直接刺激汽車消費市場，帶動汽車銷量增長。

大陸二○二四年共二次降準，分別在二月和九月下調零點五個百分點，累計提供市場長期流動性約人民幣二兆元。中國銀河證券研報認為，未來一至二個季度，持續寬鬆政策或將推出，可能包括進一步降息降準、設新型政策性金融工具。

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