造車新勢力 「蔚小理」告急

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸造車新勢力三兄弟「蔚小理」，正站在命運分水嶺。同濟大學汽車學院教授朱西產認為，蔚小理陷入同質化競爭陷阱，「且年產量達不到200萬輛，未來三年會一家都不剩下，最後能夠獨立存在的機率等於零，要儘快兼併重組合作。」

快科技報導，朱西產進一步解釋，「年產量做不到200萬輛的，我估計都活不下去，體量太小，研發費用過高。需要用各種方式去合作合資。因為研發投入小了，技術進步就停止了，這麼高的研發投入這麼小的產量，你就等『死』。」

朱西產還提到，從智駕的角度來看，光一個華為的鴻蒙智駕，已經讓蔚小理處於危險境地了，如果今年比亞迪、吉利、奇瑞聯手地平線、Momenta（時刻）的智駕平權做的很成功，也就是如果說「華大地魔」（華為、大疆、地平線、Momenta）智駕生態圈的四大供應商全部崛起，蔚小理的別說護城河，別「水漫金山」就不錯了。

朱西產指出，從用人角度來看看，造車新勢力三兄弟的創新度讓人擔憂，曾經的造車初心會不會被財務報表打擊？蔚小理轉向「汽車老兵」，雖改善運營效率，卻陷入同質化競爭陷阱，若無革命性技術，恐難與老牌車企抗衡。

對於這樣的說法，小鵬汽車董事長何小鵬表示，邏輯上認同，但做企業做得愈廣、愈大，愈不考慮邏輯，創業的樂趣就是去完成mission impossible（不可能的任務）。

兄弟 成功

延伸閱讀

告別Windows里程碑！華為首款鴻蒙電腦 搭載HarmonyOS 5亮相

華為突圍成功？被曝在深圳建7奈米產線、自製高階晶片

車禍引反思？小米SU7「智駕」改稱「輔助駕駛」官方闢謠自駕迷思

「高速跟車突退出」柯潔批智駕好蠢好嚇人 能不用就不用

相關新聞

大陸今年首降存準率 市場估1至2季內降息

大陸二○二五年首次全面降準正式落地，昨天起，大陸下調金融機構存款準備金率零點五個百分點（不含已執行百分之五存款準備金率的金融機構），下調汽車金融公司和金融租賃公司存款準備金率五個百分點。

阿里第1季財報每天賺14億 不如市場預期 美股早盤一度大跌逾7%

阿里巴巴公布2025財年第4季（自然年2025年第1季）財報，營收人民幣2,364億元，年增7%，經調整淨利潤人民幣29...

陸車企改造 拚衝過生死關

大陸汽車產業正面對銷量及獲利下滑等關乎生存的沉重壓力，包括蔚來、吉利、廣汽和上汽在相隔不到一個月時間內，四家車企都啟動內...

華為新武器 折疊電腦來了

華為去年9月推出全球首款三折疊手機後引發轟動，陸媒昨（15）日報導稱，華為今年還將推出折疊電腦，將在下周發布，再度引發熱...

大陸星巴克 傳四處找買家

彭博引述知情人士報導，星巴克（Starbucks）已聯繫多家私募基金、科技公司和其他潛在買家，就中國大陸事業尋求出讓部分...

橋水力挺 阿里第1季持股增21倍

全球最大對沖基金─橋水基金公布今年第1季的持股動向顯示，橋水在該季爆買540萬股阿里巴巴，成為持股市值最大的個股，累計橋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。