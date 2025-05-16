陸新船接單量 重回全球榜首

英國造船和海運動態分析機構克拉克森研究最新數據顯示，今年4月，大陸船企新承接51艘、251萬修正總噸的新船訂單，以修正總噸（CGT）計，占全球新船市場訂單量約69%，重回全球榜首。

今年4月新船訂單市占率排名第二的南韓船企，拿下的新船訂單為15艘、62萬修正總噸，以修正總噸計，占全球新船市場訂單量市占約17%。今年前四個月，中韓新船訂單市佔率此消彼長，大陸船企新接訂單量在2月、4月登全球首位。

大陸船企過去長期位居全球新造船市場的領先地位。界面新聞報導，截至2024年，大陸船企連續四年拿下全球新造船市場市占第一，去年增長超過10個百分點，更是首次全球市占超70%。

今年2月因美國披露301調查結果，提議對大陸海事、物流、造船領域採取的限制措施，除了針對大陸船東和航運經營公司收取高昂的靠港費用，還擬納入使用大陸建造船舶的航運公司及訂購大陸建造船舶的航運公司，這使得國際船東重新評估其新船訂單，部分訂單從大陸流向韓國。

直到4月17日敲定301調查最終限制措施，刪除使用大陸建造船舶的航運公司以及訂購大陸建造船舶的航運公司的限制條例，僅針對大陸船東和航運經營公司、大陸建造的船舶以及特定船型進行港口費徵收。

國際船舶網引述業界分析，隨著修訂後的港口費徵收計畫，減輕了對非大陸公司擁有的大陸建造船舶或新造船的收費，船東開始重返大陸船廠訂船。

今年4月陸續傳出國外廠商向大陸船企下訂單，包括中國船舶與卡達能源簽訂18艘全球最大27.1萬立方公尺超大型液化天然氣（LNG）運輸船建造項目；義大利航運巨頭Grimaldi集團與招商工業威海金陵簽署9艘甲醇燃料客滾船建造合約，合約總價值達13億美元。