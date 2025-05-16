陸輸美貨櫃預訂量激增近300%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

據貨櫃追蹤軟體業者Vizion最新資料，美中關稅戰停火後，美國方面預訂從中國大陸運往美國的貨櫃運輸預訂量，激增近300%。

Vizion副總裁崔西說，截至14日，七天平均貨櫃預訂量較截至5日的七天平均預訂量飆增277%，從5,709個20呎標準櫃激增至2萬1,530個20呎櫃。

自美國總統川普於4月2日宣布對陸製商品徵收145%關稅後，美國進口商大幅減少出貨。但在本周一（12日）美中宣布關稅戰將進入90天「停火期」後，貿易開始回溫。崔西說：「隨著這項暫時性的協議生效，我們確實開始看到預訂量回升。」

德國貨櫃航運業者赫伯羅德（Hapag-Lloyd）14日稍早表示，其美中航線的預訂量在本周初較上周同期大增50%。問及美中關稅休戰時，赫伯羅德執行長詹森表示：「我預期中美之間的貨運量會進一步增加，這是我們過去幾天內已經觀察到的現象。」

路透15日報導，目前沃爾瑪等美國零售商和一些服裝品牌，正競相採購中國商品，以迎接從5月底開始的夏季購物季。

美國 關稅

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