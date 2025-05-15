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上海兩岸青創大賽邁入第十屆 設置文創、大健康等5賽道

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海即時報導
2025上海海峽兩岸青創大賽啟動儀式15日下午在上海灣區高新區「海峽兩岸青創基地」舉行，上海市台辦副主任王立新、上海市金山區委常委張恂，以及上海市台協會長張簡珍等共百餘人出席活動。記者陳宥菘／攝影
2025上海海峽兩岸青創大賽啟動儀式15日下午在上海灣區高新區「海峽兩岸青創基地」舉行，上海市台辦副主任王立新、上海市金山區委常委張恂，以及上海市台協會長張簡珍等共百餘人出席活動。記者陳宥菘／攝影

今年邁入第十屆的「2025上海海峽兩岸青創大賽」15日舉行發布會，宣布本屆將設置創新組和創業組，聚焦大健康、新服務、新零售、文化創意、未來科技等五大賽道，賽程從5月15日開始報名，經過初賽、複賽與創業導師賦能階段後，將在9月上旬公布決賽結果。

大賽啟動儀式15日下午在上海灣區高新區「海峽兩岸青創基地」舉行，上海市台辦副主任王立新、上海市金山區委常委張恂，以及上海市台協會長張簡珍等共百餘人出席活動。

根據主辦方介紹，本屆賽事以「創夢十載，共築未來」為主題。賽程方面，從5月15日開始報名起，7月中旬進行線上初賽，7月底進行複賽，並從中選出20強在9月上旬參與創速營及總決賽。此次比賽設有金獎、銀獎、銅獎、優勝獎，提供合計獎金人民幣40萬元（約新台幣167萬元）。

歷年大賽皆有設置創業導師機制，由兩岸產業專家、機構負責人、企業家擔任導師，對參賽團隊進行案例指導。北京盈科（上海）律所兩岸事務部主任湯嘉恒迄今已擔任十屆導師，他觀察到，台灣參賽團隊一般傾向文創、大健康領域，大陸參賽團隊的項目則多與高科技、醫療領域有關。

湯嘉恒指出，台灣團隊的計畫通常比較細膩，但因為台灣市場小，計畫要在大陸落地時會產生落差，而大陸團隊對於市場分析比較透徹，「如果兩岸項目可以合作，是未來重要的方向」。

台青、上海全敏健康科技有限公司總經理高詮曾在2020年參加過上海兩岸青創大賽，他認為這個比賽在大陸華東地區很有歷史，鼓勵青年利用比賽獲得曝光。到上海金山發展13年的他指出，近年大陸從世界工廠變成世界市場，台青發展的方向因而從過去的生產製造行業向服務業移轉。例如前幾年很多台灣人到大陸經營奶茶店，最近則流行起台式滷肉飯。

上海市金山區委常委張恂致詞時表示，金山正在打造兩岸青年創新創業「強磁場」，高新區匯聚生命健康、智慧製造、新一代訊息技術三大產業生態，加上人才政策、灣區高新區、海峽兩岸青年創業基地等，為兩岸青年提供從落地到市場拓展的全鏈條支持。

另外，上海（金山）海峽兩岸青創基地同日進行新址啟用儀式，號稱擁有3000平方公尺的孵化空間、23間獨立辦公室及共享座位、會議室等。

上海（金山）海峽兩岸青創基地同日進行新址啟用儀式，號稱擁有3000平方公尺的孵化空間、23間獨立辦公室及共享座位、會議室等。記者陳宥菘／攝影
上海（金山）海峽兩岸青創基地同日進行新址啟用儀式，號稱擁有3000平方公尺的孵化空間、23間獨立辦公室及共享座位、會議室等。記者陳宥菘／攝影
今年邁入第十屆的「2025上海海峽兩岸青創大賽」15日舉行發布會，宣布本屆將設置創新組和創業組，聚焦大健康、新服務、新零售、文化創意、未來科技等五大賽道。記者陳宥菘／攝影
今年邁入第十屆的「2025上海海峽兩岸青創大賽」15日舉行發布會，宣布本屆將設置創新組和創業組，聚焦大健康、新服務、新零售、文化創意、未來科技等五大賽道。記者陳宥菘／攝影
台青、上海全敏健康科技有限公司總經理高詮到上海金山發展13年，他觀察，近年大陸從世界工廠變成世界市場，台青發展的方向因而從過去的生產製造行業向服務業移轉。記者陳宥菘／攝影
台青、上海全敏健康科技有限公司總經理高詮到上海金山發展13年，他觀察，近年大陸從世界工廠變成世界市場，台青發展的方向因而從過去的生產製造行業向服務業移轉。記者陳宥菘／攝影

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