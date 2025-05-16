北京至明斯克中歐班列首發

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

裝載著汽車配件的中歐班列15日11時從北京鐵路物流中心琉璃河營業網點發車，駛向白俄羅斯首都明斯克，標誌著北京至明斯克中歐班列首發，為北京及周邊地區與歐洲之間的貿易往來開闢了一條新的物流通道。

中新社報導，中國鐵路北京局集團有限公司表示，此趟中歐班列共搭載55個40英尺集裝箱，裝載約293噸來自京津冀地區的貨物，從北京出發一路向西，經二連浩特口岸出境，預計運行15天左右到達明斯克。

為保證班列運輸安全高效，鐵路部門為班列開行開闢綠色通道。北京鐵路物流中心成立服務專班，針對班列運輸全流程制定方案，為企業提供一對一專屬服務。針對特製汽車配件體積大的特點，制定裝載加固方案，指導企業裝載貨件均勻碼放，確保不偏載、不集重，並對班列運行信息進行全程追蹤，及時向客戶反饋信息，協調解決相關運輸需求。

中國鐵路北京局方面表示，北京至明斯克中歐班列的開行，進一步拓寬了北京聯通亞歐各國的國際物流大通道，助力更多「中國製造」便捷走向全球市場，提升中國產品在國際市場的影響力，同時也將為共建「一帶一路」國家和地區的貿易暢通、經濟繁榮作出積極貢獻。

北京 物流 配件

延伸閱讀

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤消醫師資格

中國鋼鋁輸美仍被另徵25%關稅 北京促停徵對話

鸚鵡疑被欺負到「禿頭」抑鬱？ 北京動物園回應了

巴西重押北京 魯拉訪中簽署逾30協定 「不怕川普報復」

相關新聞

阿里巴巴2025財年淨利大增62% AI業務連七季三位數增長

阿里巴巴集團15日公布2025財年第四財季（截至2025年3月底止季度）以及2025財年全年業績。2025財年營收為人民...

第4屆長沙國際工程機械展開幕

第四屆長沙國際工程機械展覽會15日在「中國工程機械之都」湖南長沙開幕，55個國家駐華使節、5個國際組織代表、45家國際國...

服務中國–東盟自貿區3.0版落地 東博會首設人工智能專館

廣西南寧14日召開第22屆中國—東盟博覽會（以下簡稱東博會）高官會透露，第22屆東博會將服務中國—東盟自貿區3.0版落地...

貨車可省一天時間 中越河內國際道路開通

中越關係再提升，中國至越南河內國際道路運輸線路14日開通。相較於以往運輸模式，每輛貨車可節省約1天時間，成本可節省人民幣...

北京至明斯克中歐班列首發

裝載著汽車配件的中歐班列15日11時從北京鐵路物流中心琉璃河營業網點發車，駛向白俄羅斯首都明斯克，標誌著北京至明斯克中歐...

錢凱–上海海運線 帶動對拉美外貿

上海海關14日公布的統計數據顯示，自去年12月開通以來，「錢凱－上海」海運航線貨運量、進出口值表現活躍，進而帶動上海對拉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。