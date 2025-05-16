北京至明斯克中歐班列首發

裝載著汽車配件的中歐班列15日11時從北京鐵路物流中心琉璃河營業網點發車，駛向白俄羅斯首都明斯克，標誌著北京至明斯克中歐班列首發，為北京及周邊地區與歐洲之間的貿易往來開闢了一條新的物流通道。

中新社報導，中國鐵路北京局集團有限公司表示，此趟中歐班列共搭載55個40英尺集裝箱，裝載約293噸來自京津冀地區的貨物，從北京出發一路向西，經二連浩特口岸出境，預計運行15天左右到達明斯克。

為保證班列運輸安全高效，鐵路部門為班列開行開闢綠色通道。北京鐵路物流中心成立服務專班，針對班列運輸全流程制定方案，為企業提供一對一專屬服務。針對特製汽車配件體積大的特點，制定裝載加固方案，指導企業裝載貨件均勻碼放，確保不偏載、不集重，並對班列運行信息進行全程追蹤，及時向客戶反饋信息，協調解決相關運輸需求。

中國鐵路北京局方面表示，北京至明斯克中歐班列的開行，進一步拓寬了北京聯通亞歐各國的國際物流大通道，助力更多「中國製造」便捷走向全球市場，提升中國產品在國際市場的影響力，同時也將為共建「一帶一路」國家和地區的貿易暢通、經濟繁榮作出積極貢獻。