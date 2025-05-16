錢凱–上海海運線 帶動對拉美外貿

上海海關14日公布的統計數據顯示，自去年12月開通以來，「錢凱－上海」海運航線貨運量、進出口值表現活躍，進而帶動上海對拉美國家進出口穩定增長。

新華社報導，海關統計數據顯示，作為中拉共建「一帶一路」的標誌性項目，「錢凱－上海」海運航線今年前4個月累計開行班輪48航次，上海海關累計監管進出口貨物4.1萬噸、貨值10.2億元人民幣。在航線帶動下，上海對秘魯進出口值今年前4個月同比增長超六成。

今年前4個月，上海對拉美進出口總值達908.1億元人民幣，同比增長2%。其中，僅上海海關所屬洋山海關就累計查驗進口拉美水果4.3萬噸。昔日作為「小眾消費品」的哥倫比亞咖啡、厄瓜多爾冷凍南美白對蝦等產品正愈來愈多通過上海口岸進入中國市場。

上海吉晟貿易有限公司2024年自哥倫比亞進口咖啡豆貨值近300萬元，今年全年簽約進口量預計可比去年增長一倍，前4個月已進口咖啡豆貨值約50萬元。

南美白對蝦是厄瓜多爾等美洲國家主要養殖品種。目前在上海口岸，南美白對蝦進口業務辦理可當日預約、當日放行、當日出證。從今年1月1日至5月13日，上海海關所屬青浦海關已驗放厄瓜多爾白對蝦1062噸，同比增長約八成。

上海對拉美國家出口同樣活躍。今年前4個月，經上海港羅涇鋼雜件碼頭出口拉丁美洲國家貨物8.9萬噸，同比增長三成。最新一批35輛中國製造自卸車，近日在羅涇鋼雜件碼頭裝船運往多明尼加，為相關共建項目增添動力。