貨車可省一天時間 中越河內國際道路開通

中越關係再提升，中國至越南河內國際道路運輸線路14日開通。相較於以往運輸模式，每輛貨車可節省約1天時間，成本可節省人民幣800元至1000元，運輸時間大大縮減，運輸成本也明顯降低，提升中越國際道路運輸便利。

新華社報導，14日上午，搭載電子元器件、新鮮蔬菜、百貨的運輸車隊，從廣西南寧、雲南昆明同步發車，向越南河內駛去，這標誌著中方貨運車輛持CBTA（大湄公河次區域便利貨物及人員跨境運輸協定）證件首次入境越南腹地。

大湄公河次區域（GMS）涉及中國、緬甸、寮國、泰國、柬埔寨、越南6國，CBTA證件是指在大湄公河次區域（GMS）合作框架下，多國道路運輸的通行許可證。有了這個證件，客貨車輛可以在6國達成一致的線路上進行運輸。

當天，來自廣西、雲南以及山東青島的18輛貨車和2輛客車組成車隊，分成兩路駛向越南河內。線路一從南寧綜合保稅區出發，經廣西友誼關口岸出境，越南友誼口岸入境，途經越南諒山、北江、北寧，最後抵達越南河內，運輸全程約400公里，預計用時2天。

線路二則是從昆明綜合保稅區出發，經過雲南河口口岸出境，從越南老街口岸入境，途經越南老街、安沛、越池，最後抵達越南河內，全程約700公里，預計用時2天。

相較於以往運輸模式，每輛貨車可節省約1天時間，成本可節省人民幣800元至1000元，運輸時效大大縮減，運輸成本也明顯降低。兩條線路貫通中方通過河口口岸、友誼關口岸至越南河內的運輸線路，提升中越國際道路運輸便利化水平。

大陸交通運輸部運輸服務司副司長王繡春表示，此次活動是跨境運輸合作的重要節點，中方將以此為契機，會同越方加快推動中越基礎設施互聯互通，進一步降低司機簽證費用，提高通關效率，深入推動中越雙邊協定落地落實，提升國際道路運輸便利化水平。