服務中國–東盟自貿區3.0版落地 東博會首設人工智能專館

廣西南寧14日召開第22屆中國—東盟博覽會（以下簡稱東博會）高官會透露，第22屆東博會將服務中國—東盟自貿區3.0版落地見效，首設人工智能專館、新質生產力專館，多國提出擴大展覽面積。

中新社報導，中國商務部亞洲司二級巡視員王其輝當天在高官會上表示，中國與東盟連續多年互為最大貿易夥伴。2025年前3個月，雙邊貿易總額達2378.3億美元，同比增長6%。中國與東盟國家共同打造了經濟增長高地，保持區域經濟一體化水平，有效維護區域產供鏈穩定。

東博會已舉辦21年，是中國東盟合作的重要開放平台。中方提出，中國具有超大規模市場並處於需求快速釋放階段，希望東盟各國繼續鼓勵本國工商界和優質產品參加東博會，積極組織本國高新企業參展東盟高新產品展區，幫助更多有特色、有潛力的產品和技術進入中國市場。同時，希望東盟方充分利用雲上東博會平台，積極組織本國企業參加線上經貿活動。

第22屆東博會計畫於今年9月17日至21日在南寧舉辦。東博會秘書處秘書長韋朝暉介紹，中國—東盟自貿區3.0版升級議定書有望今年簽署，本屆東博會以服務中國—東盟自貿區3.0版落地見效為最大年度特色，將舉辦相關專家研討會，發布藍皮書宣介自貿區新機遇。

突出人工智能主題是本屆東博會最大亮點，展會將首設人工智能專館，展示前沿技術、高精尖產品、典型應用場景等，舉辦人工智能大咖沙龍、人工智能賦能千行百業大賽等活動，同時推出東博會AI大模型，應用AI技術全面賦能展會籌備全過程。

第22屆東博會中外組展順利推進，東盟各國已基本確定展覽規模，7個東盟國家展位需求均超2000平方米，其中，柬埔寨、印尼、老撾（寮國）、緬甸4個國家提出擴大展覽面積。中國組展突出高精尖，華為、騰訊、大疆等一批行業龍頭企業報名參展。