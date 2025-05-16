第4屆長沙國際工程機械展開幕

第四屆長沙國際工程機械展覽會15日在「中國工程機械之都」湖南長沙開幕，55個國家駐華使節、5個國際組織代表、45家國際國內商協會負責人、20多個國家760家國際採購商等參會。

中新社報導，長沙工程機械集群是繼美國伊利諾伊州、日本東京後世界第三大工程機械產業集聚地，其產業鏈體系完備、平台建設成熟，可生產12大類、100多個小類、近500個型號規格的主機產品，集群資產總額、營業收入、利潤總額等指標連續十餘年位居中國第一。

作為本年度亞洲最大的工程機械展覽會，本屆展覽會為期四天，展覽面積達30萬平方米，設13個室內館、4個室外展區，展覽範圍包含工程機械、應急裝備、礦山裝備、農用機械四大板塊，吸引1806家中外企業參展，規模創歷史新高，包含卡特彼勒、徐工集團、三一重工等35家全球工程機械50強企業，展出各類產品超2萬件，涵蓋上千款全球首次亮相的新產品、新技術。

展會首日，工程機械湘軍代表山河智能發布10款新品，為全球工程機械的高端化、智能化、綠色化發展提供中國方案。

日立建機連續四屆參展，今年展示了包括超大型電驅設備、電驅自卸卡車、礦山全生命周期解決方案等廣泛業務內容。「中國市場是日立建機集團全球戰略版圖中的重中之重」。日立建機銷售（中國）有限公司董事長森常隆說，日立建機集團將加快研發和迭代更新的步伐，不斷將領先、成熟的解決方案引入中國。

本屆展覽會同期召開「一帶一路」基礎設備建設對接會、中非小型企業專場交流會、東南亞採購對接會、俄羅斯採購對接會、拉美中東採購對接會等，為全球企業實現了全球範圍內的市場採購、商務對接。