人行、證監會等四部門：大力投早、投小、投長期、投硬科技

中國人民銀行、科技部、金融監管總局、大陸證監會15日聯合召開科技金融工作交流推進會，會議強調，全方位支持科技創新，大力投早、投小、投長期、投硬科技，加快科技創新和技術改造再貸款政策落實，激勵引導金融機構擴大科技企業首貸融資和設備更新貸款投放。

人行行長潘功勝、科技部部長陰和俊、金融監管總局副局長肖遠企、大陸證監會副主席李明15日以視訊方式召開會議，要以金融的力量全力支持科技業。

為加快建設科技強國和實現高水準科技自立自強提供有力金融支撐，會議強調，金融管理部門、科技部門和金融機構要落實落細構建科技金融體制的各項政策舉措，探索構建同科技創新相適應的體制機制，全方位支持科技創新，大力投早、投小、投長期、投硬科技。

會議表示，要加快科技創新和技術改造再貸款政策落實，激勵引導金融機構擴大科技企業首貸融資和設備更新貸款投放。更好發揮銀行保險服務科技創新的重要作用，切實提升科技領域貸款投放和投資力度，縱深推進金融資產投資公司、股權投資試點、科技企業併購貸款試點等工作。

會議指出，要建設債券市場「科技板」，運用科技創新債券風險分擔工具為股權投資機構發債融資提供支持。完善支持科技創新的金融生態體系，推廣「創新積分制」，建立健全科技金融統籌推進機制，深入推進科技要素市場化，提升融資對接、風險分擔、資訊共用等配套政策的有效性。

會議要求，金融機構要進一步提升服務能力，完善適應科技型企業特點的組織架構、人才隊伍和風險管理體系，優化盡職免責、績效考核等內部機制，完善金融產品體系，積極投資和承銷科技創新債券，為科技型企業提供全鏈條、全生命週期的優質金融服務。並推動北京、上海、粵港澳大灣區國際科技創新中心和成渝地區、武漢、西安等區域科技創新中心開展科技金融先行先試。