阿里巴巴2025財年淨利大增62% AI業務連七季三位數增長

阿里巴巴集團15日公布2025財年第四財季（截至2025年3月底止季度）以及2025財年全年業績。2025財年營收為人民幣9,963.47億元，增長6%；歸屬於普通股股東的淨利潤為人民幣1,294.70億元（約新台幣5,439億元），年增62%，每股純益人民幣6.7元。

2025財年第四季度，收入為人民幣2,364.54億元，增長7%；經營利潤為人民幣284.65億元，增長93%；歸屬於普通股股東的淨利潤為人民幣123.82億元，淨利潤為人民幣119.73億元，增長1203%。

從本季度各業務表現來看，淘天集團的客戶管理收入增長12%至人民幣710.77 億元，提升得益於基礎軟體服務費的影響，以及「全站推廣」的滲透率提升，商家獲益於「全站推廣」的使用便捷性和市場行銷效率的提升。

阿里國際數字商業集團（AIDC）收入增長22%至人民幣335.79億元，主要由跨境業務的強勁表現所帶動，其中，速賣通Choice業務的單位經濟效益與前月相比改善。

雲智能集團收入為人民幣301.27億元，增長18%，本季度整體收入增長加速至17%，這一增長勢頭主要由更快的公共雲業務收入增長所帶動，其中包括AI相關產品採用量的提升。值得注意的是，AI相關產品收入連續七個季度實現三位數的增長。

菜鳥集團收入為人民幣215.73億元，下降12%；本地生活集團收入增長10%至人民幣161.34億元，由高德和餓了麼的訂單增長，以及市場行銷服務的收入增長所帶動；大文娛集團收入為人民幣55.54億元，增長12%，主要由電影及娛樂業務的強勁表現及優酷廣告收入增長所帶動。

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，本季度和整個財年的業績顯示，以「用戶為先、AI驅動」戰略持續見效，核心業務增長繼續加速。在AI需求的強勁推動下，雲智能集團季度收入增長加速至18%，而淘天集團客戶管理收入增長12%，反映了對用戶體驗的投入和商業化舉措持續見效，「我們將堅定聚焦核心業務，推動AI+雲成為我們長期發展的新增長引擎。」

阿里巴巴集團首席財務官徐宏表示，本季度業績強勁增長，集團整體收入增長7%，整體EBITA增長36%，「我們對業務前景充滿信心，將堅定加大投入核心業務，鞏固業務優勢。持續踐行提升股東回報的承諾，2025財年我們已回購119億美元股份，使到流通股淨減少5.1%。同時董事會已批准派發年度和特別股息合共46億美元。」