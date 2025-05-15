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美中關稅戰降溫 中國外貿商家有不安有樂觀兩樣情

中央社／ 北京15日電
圖為江蘇南京龍潭港貨櫃碼頭4月中貨櫃堆積如山畫面。（中新社）
圖為江蘇南京龍潭港貨櫃碼頭4月中貨櫃堆積如山畫面。（中新社）

美中關稅戰降溫，但芬太尼關稅問題及暫緩的24%關稅仍為貿易埋下隱憂。有中國外貿商把握這一窗口期，趕緊趁此時出貨以免生變；也有商家對談判持樂觀態度，認為90天之後還會再調降關稅。

美中關稅戰談判峰迴路轉，原本外界對關稅談判，在美中對抗下持悲觀態度居多。但美中12日發布的聯合聲明，雙方首次接觸便降低91%關稅，並暫緩24%關稅，暫時紓緩了全球貿易停滯風險。

中國外貿商對談判結果呈現兩樣情。根據中國媒體央視新聞、第一財經報導，以小商品為名的浙江義烏，美國客戶也在火速下單、催促賣貨。

有義烏商家表示，關稅下降的消息一出，「朋友圈都炸掉了，都在說要開幹了」、「接下來15天肯定是要大幹的」，要抓緊工廠端生產、出貨，也要加大接單的投入，以留出足夠的反應時間。

而北京向來讓外界認為是政治中心，但是位於朝陽區的日壇國際商貿中心也聚集許多商家做外貿生意，衣服、包包、鞋子、日用品、玩具無所不包。

根據記者實地走訪，店家會在門口外面擺放零售的商品，掛著「清倉、甩賣」的牌子，吸引零售客人；店門則會掛起紗簾遮蔽，店內談的是以批發為主的生意。另外，可以看到看到零星的外國客人在談價與購買商品，許多商家還會講外語攬客。

一家做服裝買賣的小商店老闆告訴記者，他的客源主要來自俄羅斯、烏克蘭與中亞，但是俄烏戰爭後外國人都不來了。而歐美客戶本來就比較少，但是關稅戰肯定對生意有影響。

一家做玩具外銷的店家熱情地兜售絨毛玩具，他的貨物會銷售到歐美國家。商家認為，這次關稅戰談判「肯定是美國服了」，也樂觀認為90天之後關稅肯定會再調降。

中國商務部人發言人何詠前今天表示，中美雙方將依據中美日內瓦會談共識，就經貿領域各自關切保持溝通。同時，中方還敦促美方，盡快停止232關稅措施，通過平等對話，妥善解決各方關切。

美中 美國

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