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吉利汽車第1季銷量破70萬輛創新高 淨利大增264%

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
吉利汽車一季度財報多項核心數據顯著提升，得益於吉利汽車銷量大增和產品結構的調整，圖為吉利旗下的高端新能源車品牌「極氪」。（路透）
吉利汽車一季度財報多項核心數據顯著提升，得益於吉利汽車銷量大增和產品結構的調整，圖為吉利旗下的高端新能源車品牌「極氪」。（路透）

吉利汽車今15日公布2025年一季度財報，一季度銷量達70.4萬輛，增長48%，創下歷史單季新高；營收為人民幣725億元，增長25%，淨利人民幣56.7億元，增長264%。一季度財報多項核心數據顯著提升，得益於吉利汽車銷量大增和產品結構的調整。

快科技報導，細分品牌來看，吉利汽車的中高端新能源品牌「吉利銀河」，一季度共銷售26萬輛汽車，增長214%，為吉利旗下增速最高的品牌，其中「吉利星願」連續2個月月銷超過3.5萬輛，以11.7萬台的終端銷量，成為今年1到4月累計全品類銷量冠軍。

「吉利中國星」則是吉利燃油車地盤，一季度銷售33萬輛，增長10%，也是大陸燃油車自主品牌銷量冠軍。

吉利旗下的高端新能源品牌「極氪」，先前宣布從美國紐交所退市，引發投資圈與汽車產業高度關注，極氪一季度交付4.1萬輛，增長25%；吉利汽車與沃爾沃汽車集團合資成立的高端品牌「領克」，一季度銷量為7.3萬輛，增長19%。

海外銷量上，吉利汽車一季度海外出口9萬台汽車，海外市場已逐漸成為吉利品牌的第二戰場。

在銷量和品牌不斷向上的背景下，吉利汽車持續加大技術研發投入。吉利千里浩瀚智能輔助駕駛已率先在吉利銀河星耀8和全新吉利銀河E8上搭載；三電領域（電池、電機、電控）已發布神盾金磚電池，未來還將發布超級快充、高密度、超級混動等電芯產品。

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