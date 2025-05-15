英國逾1成科學研究與陸合作！陸駐英大使：別用老眼光阻撓科技交流

大陸駐英國大使鄭澤光日前出席「2025中英企業家論壇」時表示，目前國際科技合作面臨前所未有的干擾，中英兩國已在人工智慧領域進行一些交流，但關鍵要糾正一些人的對大陸「錯誤認知」，他並稱，英國有些人用老眼光看待中國，抱持意識形態偏見、泛化國家安全概念，阻撓干擾中英科技交流。

鄭澤光當地時間14日應邀出席在倫敦舉行的「2025中英企業家論壇」，發表題為「堅持開放合作，促進交流互鑒」的主題演講。該論壇由英國48家集團和中國日報聯合主辦，英國政治、金融、經貿、科技、教育等各界人士近200人出席。

據陸駐英使館消息，鄭澤光表示，中英兩國已在人工智慧領域進行一些交流。中英進行交流合作，關鍵要糾正一些人的對大陸錯誤認知，排除政治干擾和阻力，「英國國內總有一些人用老眼光看待中國，抱持意識形態偏見、泛化國家安全概念，阻撓干擾中英科技交流。」

鄭澤光強調，中英都擁有雄厚的科技實力，在科技領域各有優勢，完全可以交流互鑒。事實上，中英雙方已從交流合作中獲益。

他舉例，目前英國學者發表的11.4%科研論文，是跟大陸學者合作完成，近5年24.8%的中英學者合著論文引用影響力高於世界平均水平2倍。就在最近，大陸嫦娥五號從月球帶回的月壤樣品借用給6個國家、7家機構，英國開放大學（Open University）的教授阿南德（Mahesh Anand）也獲得了1份樣品。

鄭澤光稱，目前百年變局加速演進，新一輪科技革命蓬勃發展，人工智慧的發展和治理迫切需要國際合作。與此同時，單邊霸凌、關稅戰、貿易戰大行其道，國際科技合作面臨前所未有的干擾，「我們必須堅定維護真正的多邊主義，倡導國際科技合作，堅決反對搞脫鉤斷鏈、小院高牆，堅決反對搞排他性的小圈子或雙多邊安排。」

他最後表示，中英雙方應該按照兩國領導人達成的重要共識，認真落實中英戰略對話、經濟財金對話、能源對話、衛生對話、兩軍高層對話成果，並啟動其他領域的對話合作，為兩國在人工智慧及其他科技領域的交流合作營造有利的政治和政策環境。