競爭對手湧現 DeepSeek使用率急跌

人工智慧（AI）大模型整合應用平台Poe近日公布2025年AI春季模型使用趨勢報告顯示，面對競爭對手相繼湧現，今年初紅極一時的中國DeepSeek R1使用率已由2月峰值的7%，降至4月底的3%。

香港經濟日報等港媒今天引述Poe的報告做了上述報導。報告並顯示，美國OpenAI的GPT-4.1因新增「吉卜力風格」等文生圖功能後而使用率大增，在發表數週內，占比迅速增加至9.4%。

報告指出，中國短影音平台快手發布的視覺生成大模型「可靈」（Kling）迅速獲得逾30%使用占比，特別是Kling-2.0-Master，在4月底發布的3星期後就在Poe的全部影音生成中達到約20.9%市占率，迅速成為有力競爭者。

報告還觀察到當前推理模型的使用快速增長，並預計這種情況將續為領先實驗室的主要競爭驅動力。繼OpenAI在新圖像生成能力推出突破性產品後，類似成果不久後也將在影音模型中看到。