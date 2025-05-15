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運輸貨車可省1天時間 中越河內國際道路開通

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
14日上午，搭載電子元器件、新鮮蔬菜、百貨的運輸車隊，從廣西南寧、雲南昆明同步發車，駛向越南河內。（圖／取自新華社）
14日上午，搭載電子元器件、新鮮蔬菜、百貨的運輸車隊，從廣西南寧、雲南昆明同步發車，駛向越南河內。（圖／取自新華社）

中國大陸至越南河內國際道路運輸線路14日正式開通。據介紹，相較於以往運輸模式，每輛貨車可節省約1天時間，成本可節省人民幣800元至1,000元，運輸時間大大縮減，運輸成本也明顯降低，提升中越國際道路運輸便利。

新華社報導，14日上午，搭載電子元器件、新鮮蔬菜、百貨的運輸車隊，從廣西南寧、雲南昆明同步發車，向越南河內駛去，這標誌著中方貨運車輛持CBTA（大湄公河次區域便利貨物及人員跨境運輸協定）證件首次入境越南腹地。

大湄公河次區域（GMS）涉及中國大陸、緬甸、寮國、泰國柬埔寨、越南6國，CBTA證件是指在大湄公河次區域（GMS）合作框架下，多國道路運輸的通行許可證。有了這個證件，客貨車輛可以在6國達成一致的線路上進行運輸。

當天，來自廣西、雲南以及山東青島的18輛貨車和2輛客車組成車隊，分成兩路駛向越南河內。線路一從南寧綜合保稅區出發，經廣西友誼關口岸出境，越南友誼口岸入境，途經越南諒山、北江、北寧，最後抵達越南河內，運輸全程約400公里，預計用時2天；線路二從昆明綜合保稅區出發，經雲南河口口岸出境，越南老街口岸入境，途經越南老街、安沛、越池，最後抵達越南河內，全程約700公里，預計用時2天。

據企業介紹，相較於以往運輸模式，每輛貨車可節省約1天時間，成本可節省人民幣800元至1,000元，運輸時效大大縮減，運輸成本也明顯降低。兩條線路貫通中方通過河口口岸、友誼關口岸至越南河內的運輸線路，提升中越國際道路運輸便利化水平。

交通運輸部運輸服務司副司長王繡春表示，此次活動是跨境運輸合作的重要節點，中方將以此為契機，會同越方加快推動中越基礎設施互聯互通，進一步降低司機簽證費用，提高通關效率，深入推動中越雙邊協定落地落實，提升國際道路運輸便利化水平。

據介紹，2018年3月，GMS六國政府共同簽署《關於實施〈大湄公河次區域便利貨物及人員跨境運輸協定〉「早期收穫」的諒解備忘錄》，規定GMS國家車輛持GMS道路運輸許可證和暫准入境單證可沿指定線路在GMS各國之間自由跨境運輸。但各國國際邊境因2020年新冠疫情而關閉，執行工作暫緩推進。

2023年12月，各方達成共識，決定自2024年4月1日重啟「早期收穫」跨境運輸業務，並將「早期收穫」諒解備忘錄有效期延長至2026年12月31日。2024年6月22至27日，重啟「早期收穫」試運行客貨運輸車隊從昆明出發，途徑寮國、泰國，最終抵達柬埔寨金邊。中方CBTA國際道路客貨運輸車輛首次進入泰國和柬埔寨，為日後常態化經營累積了經驗。

柬埔寨 泰國 越南

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