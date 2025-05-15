快訊

柯文哲京華城容積率弊案 林欽榮作證：多給1平方公尺都是圖利

NBA／灰狼4：1淘汰勇士！愛德華季後賽千分里程碑並肩詹皇

男星紛靠「裝病耍詐」閃兵 政府還奢談全社會防衛韌性？

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平回信給歐洲「這國」商會 稱「投資中國就是投資未來」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
2017年5月4日，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂會見時任丹麥首相拉斯穆森。（中新社資料照）
2017年5月4日，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂會見時任丹麥首相拉斯穆森。（中新社資料照）

在美中關稅戰暫緩之際，大陸持續宣傳外企投資，官媒新華社15日上午報導指，大陸國家主席習近平回覆信件給中國丹麥商會負責人，希望該商會及會員企業，為增進中國大陸與丹麥、大陸與歐洲友好，和深化互利合作作出新貢獻。

報導指出，日前，中國丹麥商會負責人以個人和商會名義致信習近平，祝賀中國大陸與丹麥建交75周年，表達繼續深化對中國大陸合作的願望。

習近平近日覆信時則指出，「中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資目的地」，他表示，「相信中國就是相信明天，投資中國就是投資未來」，習近平也提到，希望中國丹麥商會及會員企業繼續在中丹、中歐之間發揮橋梁作用，為增進中丹、中歐相互了解和友好，深化雙方互利合作貢獻力量。

本月6日，大陸駐丹麥大使王雪峰出席丹工商界慶祝建交75周年活動演講時提到，2024年中國大陸與丹麥雙邊貿易額達157億美元，同比增長17%，中國大陸躍居丹麥全球第4大貿易伙伴。

同時，今年1至2月，中丹貿易繼續保持良好增長勢頭，每小時約180萬美元貨物通過中丹海關、進入各自國家。目前，500多家丹麥企業在中國大陸投資1,300多個項目，中國已成為近一半在陸的丹麥企業全球第1或第2大市場。雙方在研發創新、生物醫藥、海事航運、節能環保等重點領域的合作取得新進展。

丹麥 海關 習近平

延伸閱讀

會見智利總統 習近平：打造中拉共同發展樣板 南南合作典範

與美國關係生變？哥倫比亞正式簽約 加入大陸「一帶一路」

美中關稅戰休兵90天！川普不排除與習近平討論貿易細節

中拉論壇／習重提「反美史」 喊命運共同體 允660億貸款

相關新聞

中美互降關稅90天 陸外貿業者：今年外貿出口最好窗口期

中美宣布互降關稅後，大陸外貿業者受訪時表示，此前暫停的美國客戶訂單目前還未恢復，但對美航線運費正水漲船高，預估雙方同意降...

大陸年內首次降準今啟動 估提供長期流動性約4.2兆元

大陸2025年首次全面降準正式落地，15日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機...

運輸貨車可省1天時間 中越河內國際道路開通

中國大陸至越南河內國際道路運輸線路14日正式開通。據介紹，相較於以往運輸模式，每輛貨車可節省約1天時間，成本可節省人民幣...

習近平回信給歐洲「這國」商會 稱「投資中國就是投資未來」

在美中關稅戰暫緩之際，大陸持續宣傳外企投資，官媒新華社15日上午報導指，大陸國家主席習近平回覆信件給中國丹麥商會負責人，...

中美經貿合作對接會 馬里蘭州州務卿：一如既往歡迎大陸企業家投資

中美12日發表日內瓦經貿會談聯合聲明後，「中國國際供應鏈促進貿易會」15日釋出消息指，「中國—美國經貿合作對接交流會」1...

陸半導體設備獨角獸現蹤 華為夥伴新凱來估值達110億美元

與華為關係密切的大陸半導體設備製造商新凱來（SiCarrier），正尋求首輪融資28億美元（約新台幣848億元）。知情人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。