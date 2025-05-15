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大陸年內首次降準今啟動 估提供長期流動性約4.2兆元

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸2025年首次全面降準正式落地，5月15日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構），下調汽車金融公司和金融租賃公司存款準備金率5個百分點。（中新社）
大陸2025年首次全面降準正式落地，5月15日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構），下調汽車金融公司和金融租賃公司存款準備金率5個百分點。（中新社）

大陸2025年首次全面降準正式落地，15日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構），下調汽車金融公司和金融租賃公司存款準備金率5個百分點。

中國人民銀行行長（大陸央行）潘功勝日前在新聞發布會上表示，降低存款準備金率0.5個百分點，預計將向市場提供長期流動性約人民幣1兆元（約新台幣4.2兆元）；完善存款準備金制度，階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率，從目前的5%調降為0%。

潘功勝指出，通過降準，可以強化大陸央行向銀行體系提供流動性的結構，降低銀行負債成本，增強銀行負債穩定性；階段性降低汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率，這2類機構直接面向汽車消費、設備更新投資等領域提供金融支持，降低存款準備金率後，將有效增強這2類機構面向特定領域的信貸供給能力。

綜合陸媒報導，廣開首席產業研究院院長兼首席經濟學家連平認為，當前下調存款準備金率有促進內需恢復、加快結構調整等多重作用；從宏觀層面看，下調存款準備金率釋放更多流動性，滿足目前投資消費擴張與信心修復的資金需求；微觀層面看，充裕資金配置資源的金融機構，有利於疏通貨幣政策傳導鏈條，增強貨幣創造功能。

大陸央行還階段性降低汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率，從目前的5%降至0%。上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，短期內，汽車金融公司和金融租賃公司的資金可獲得性將大幅提升，融資成本顯著降低。以汽車金融公司為例，資金成本的下降，使其有能力以更優惠的利率、更靈活的貸款方案吸引消費者購車，將直接刺激汽車消費市場，帶動汽車銷量增長。

相比2024年共有2次降準，分別於2月5日和9月27日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，累計向市場提供長期流動性約人民幣2兆元。中國銀河證券研報認為，未來1至2個季度，持續的寬鬆政策或將陸續推出，可能包括進一步降息降準、設立新型政策性金融工具，和重啟抵押補充貸款（PSL）等。

中國人民銀行 大陸央行 負債

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