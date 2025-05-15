中美經貿合作對接會 馬里蘭州州務卿：一如既往歡迎大陸企業家投資

中美12日發表日內瓦經貿會談聯合聲明後，「中國國際供應鏈促進貿易會」15日釋出消息指，「中國—美國經貿合作對接交流會」11日在美國華盛頓成功舉辦，馬里蘭州州務卿李鳳遷（Susan C. Lee）表示，一如既往歡迎大陸企業家投資興業；大陸駐美使館經商處公使呂江表示，中美未來合作空間依然廣闊。

據中國國際供應鏈促進博覽會公眾號消息，中國貿促會駐美國代表處介紹第3屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）相關安排，歡迎美國企業參展參會，共享大陸發展機遇。

李鳳遷表示，去年她曾接待中國貿促會會長任鴻斌率領的經貿代表團訪美，兩國經貿合作潛力巨大。馬里蘭州一如既往歡迎大陸企業家投資興業，願意協助兩國企業家開拓市場和新業務，加強商業聯繫。

呂江表示，中美經貿往來歷史悠久、規模巨大、互利共贏，雖然現在面臨一些困難，未來合作空間依然廣闊。中國歷來反對貿易保護主義和單邊霸凌，主張通過對話和談判解決分歧，希望兩國工商界繼續加深貿易投資合作，共同維護全球供應鏈穩定，推動雙邊經貿關係健康發展。

多位與會工商界人士高度評價鏈博會在維護全球供應鏈穩定、提升全球生產力水平方面發揮的積極作用，表示將用好鏈博會等重要合作平台，構建更加緊密的產業鏈供應鏈夥伴關係。

據介紹，此次中國—美國經貿合作對接交流會的參與者，還有美駐陸使館公使銜參贊王勇安、湖南省貿促會副會長鄧羅興、馬里蘭州商務廳助理廳長卡普爾、馬里蘭州蒙哥馬利郡郡長埃爾里奇等出席並致詞。

另有來自華盛頓特區、馬里蘭州、維吉尼亞州、田納西州、喬治亞州、紐約州、新澤西州及大陸湖南省約110名中美工商界代表出席交流會。