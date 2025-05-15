中美互降關稅90天 陸外貿業者：今年外貿出口最好窗口期

中美宣布互降關稅後，大陸外貿業者受訪時表示，此前暫停的美國客戶訂單目前還未恢復，但對美航線運費正水漲船高，預估雙方同意降稅的這90天，會是大陸今年外貿出口的最好窗口期。多數受訪者也認為，中美此輪互降關稅只因顧慮各自國內困難而達成暫時妥協。

新加坡聯合早報報導，一位在全球500跨境物流企業工作的張先生表示，即使12日中美承諾在90天休戰期互降此前加徵的高額關稅，並表明將繼續協商，但截至14日傍晚，中美貨運物流訂單仍沒有明顯起色。他分析，中美談判結果大幅好於業內預期，從達成協議到新規落地也需要時間，再加上美國總統川普政策反復，讓人有點懷疑互降關稅是不是真的。

從事外貿近30年的商人劉朝陽表示，先前暫停的美國大單與長期訂單，截至星期三（14日）仍未恢復，目前也沒接到來自美國的新訂單。他認為，在雙方關稅細則完成調整後，中美雙邊貿易會迅速恢復，這90天有望成為大陸今年外貿的高峰期。

劉朝陽分析，即便目前美國仍對大陸保留30%的關稅，但大陸大部分商品仍具競爭力，因此業內情緒普遍樂觀。由於美國消費市場急需廉價商品供應，美國進口商會抓緊90天的窗口期補貨，「沃爾瑪等美國大客戶已催促大陸供應商，盡快補貨備發。」

商人鄭曙光在浙江經營一家從事模具鋼生產的民營企業，關稅戰前，他的公司對美出口每年穩定在2,000萬元人民幣。他說，美國對大陸鋼鋁製品關稅目前為70%，如果美國能取消因芬太尼加徵的20%稅率，那麼大陸鋼鐵在美國市場還有一定競爭力。

在上海從事汽車零部件貿易的喻先生則認為，中美雙方關稅只是恢復到4月2日前的水準，僅能勉強允許貿易，相較以前幾乎賺不到錢。他期盼中美能進一步協商降低關稅。