4月大陸企業銷售收入 同比增4.3%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
4月分，大陸全國企業銷售收入同比增長4.3%，延續了去年四季度以來的增長態勢。圖為消費者在江蘇省海安市墩頭鎮一家商場選購補貼家電。 （新華社）
4月分，大陸全國企業銷售收入同比增長4.3%，延續了去年四季度以來的增長態勢。圖為消費者在江蘇省海安市墩頭鎮一家商場選購補貼家電。 （新華社）

中國大陸國家稅務總局14日公布的增值稅發票數據顯示，4月分，大陸企業銷售收入同比（下同）增長4.3%，延續了去年四季度以來的穩步增長態勢，反映出去年9月底以來一攬子存量政策和增量政策效應不斷釋放，助推經濟回升向好。 　　

中新社報導，大陸國家稅務總局利用以現價計算的增值稅發票數據，按日監測全國企業銷售收入情況，反映宏觀經濟運行態勢。

最新數據顯示，工業繼續發揮基本盤作用，新質生產力加快發展。4月分，工業企業銷售收入增長3.7%，其中製造業銷售收入增長4.4%，主要受兩新（大規模設備更新和消費品以舊換新）等政策帶動，電氣機械、計算機（電腦）製造、儀器儀表等行業銷售收入分別增長12.8%、15.7%和15.9%。高技術產業、數位經濟核心產業銷售收入分別增長15.3%和13.4%。

此外，受氣候轉暖、項目資金到位等因素帶動，各地項目建設加快推進，建築業銷售收入增長6.5%，特別是反映基建投資的土木工程建築業銷售收入增長11.6%。 　大陸東部地區特別是經濟大省增長態勢良好。4月分，東部地區增長較快，銷售收入增長4.8%。其中，部分經濟大省發揮重要支撐作用，浙江、廣東、北京銷售收入分別增長7.3%、6.6%和5.4%，增速明顯快於大陸全國平均水準，特別是在人工智慧等創新產業帶動下，裝備製造業和高技術產業等實現加快發展。 　　

對美出口企業加大「轉內銷」力度，通過推進內外貿一體化對沖外貿風險。增值稅發票數據顯示，4月分，有對美出口業務的企業積極拓展大陸內銷市場，企業國內銷售額增長4.7%，占總體銷售額比重較一季度占比提高2個百分點。在31個製造業大類中，21個行業的對美出口企業內銷占比較去年同期提高，其中皮毛製品及製鞋業內銷占比較去年同期提高10個百分點，電腦通信設備、黑色金屬、家具、食品業內銷占比較去年同期提高5個百分點以上。

延伸閱讀

陸委會調查藝人與中共合作 主委邱垂正：歐陽娜娜是重要對象

被判死緩的大陸半導體狂人趙偉國 郭台銘曾這樣評價.....

「不需要老大或世界警察」巴西總統：與陸深化關係不怕遭川普政府報復

大陸山西5旬漢入戶強姦88歲婦再將其虐待致死 判死刑已被槍決

相關新聞

落實美中經貿會談 陸商務部：將暫時解禁45家美國實體

為落實中美經貿高層會談的共識，大陸商務部14日晚間10點公告，暫停將28家美國實體列入出口管制管控名單，以及暫停17家美...

美企急囤貨 大陸A股航運板塊多股漲停

中美貿易戰緩和提振市場情緒，5月14日大陸A股市場午後集體走強，港口航運股漲幅居前，滬指收市企穩3400點。有物流業內人...

傳陸自駕先驅小馬智行 擬申請赴香港上市

大陸自動駕駛開發新創公司小馬智行（Pony.ai）在美國上市僅僅半年時間而已，又有關於上市的新消息傳出。彭博引述知情人士...

陸電池業拼多核化 比亞迪進軍高端遊艇電池開發

比亞迪儲能13日發文表示，比亞迪儲能在8日與義大利高端遊艇企業聖勞倫佐集團於深圳坪山比亞迪總部舉行戰略合作簽約儀式。將圍...

4月大陸企業銷售收入 同比增4.3%

中國大陸國家稅務總局14日公布的增值稅發票數據顯示，4月分，大陸企業銷售收入同比（下同）增長4.3%，延續了去年四季度以...

中美經貿會談共識 陸商務部暫停17家美國實體不可靠實體清單措施

大陸商務部14日晚間10點公告，暫停17家美國實體不可靠實體清單措施。大陸商務部發言人指出，此舉為落實中美經貿高層會談共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。