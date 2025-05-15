4月大陸企業銷售收入 同比增4.3%

中國大陸國家稅務總局14日公布的增值稅發票數據顯示，4月分，大陸企業銷售收入同比（下同）增長4.3%，延續了去年四季度以來的穩步增長態勢，反映出去年9月底以來一攬子存量政策和增量政策效應不斷釋放，助推經濟回升向好。

中新社報導，大陸國家稅務總局利用以現價計算的增值稅發票數據，按日監測全國企業銷售收入情況，反映宏觀經濟運行態勢。

最新數據顯示，工業繼續發揮基本盤作用，新質生產力加快發展。4月分，工業企業銷售收入增長3.7%，其中製造業銷售收入增長4.4%，主要受兩新（大規模設備更新和消費品以舊換新）等政策帶動，電氣機械、計算機（電腦）製造、儀器儀表等行業銷售收入分別增長12.8%、15.7%和15.9%。高技術產業、數位經濟核心產業銷售收入分別增長15.3%和13.4%。

此外，受氣候轉暖、項目資金到位等因素帶動，各地項目建設加快推進，建築業銷售收入增長6.5%，特別是反映基建投資的土木工程建築業銷售收入增長11.6%。 大陸東部地區特別是經濟大省增長態勢良好。4月分，東部地區增長較快，銷售收入增長4.8%。其中，部分經濟大省發揮重要支撐作用，浙江、廣東、北京銷售收入分別增長7.3%、6.6%和5.4%，增速明顯快於大陸全國平均水準，特別是在人工智慧等創新產業帶動下，裝備製造業和高技術產業等實現加快發展。

對美出口企業加大「轉內銷」力度，通過推進內外貿一體化對沖外貿風險。增值稅發票數據顯示，4月分，有對美出口業務的企業積極拓展大陸內銷市場，企業國內銷售額增長4.7%，占總體銷售額比重較一季度占比提高2個百分點。在31個製造業大類中，21個行業的對美出口企業內銷占比較去年同期提高，其中皮毛製品及製鞋業內銷占比較去年同期提高10個百分點，電腦通信設備、黑色金屬、家具、食品業內銷占比較去年同期提高5個百分點以上。