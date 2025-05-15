陸輸美小包裹關稅 將降至30%

在中美瑞士日內瓦會談後，兩國持續對彼此釋出「暖意」。路透昨（14）日引述白宮一項行政命令和業內專家消息指出，美國將把來自大陸的小額包裹關稅再下調至最低30%。若此舉成真，將進一步緩和中美之間的貿易戰。

報導稱，兩名快遞業內專家透露，美國對來自大陸且價值800美元以下的的小額包裹稅率，已從之前的145%降至30%。

具體來看，這30%的稅率反映出美國總統川普政府決定將大陸的對等關稅稅率從145%降至10%，再加上與芬太尼有關的20%的額外課稅。

截至目前，美國貿易代表辦公室尚未對此回覆。

此前，中美兩國於周末在瑞士日內瓦舉行會談，雙方同意解除自4月初以來對彼此商品徵收的大部分關稅。