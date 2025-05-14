落實美中經貿會談 陸商務部：將暫時解禁45家美國實體

為落實中美經貿高層會談的共識，大陸商務部14日晚間10點公告，暫停將28家美國實體列入出口管制管控名單，以及暫停17家美國實體不可靠實體清單措施。針對暫停出口管制管控名單部分，大陸商務部發言人指出，出口經營者如需向上述兩類實體出口兩用物項、或者進行交易，應依法向大陸官方提出申請。

大陸商務部官網14日晚間消息，大陸商務部新聞發言人以「答記者問」形式公布上述消息。有記者問：我們注意到，中美日內瓦經貿會談聯合聲明中提到中方將暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施，請問在出口管制管控名單方面有什麼考慮？

大陸商務部發言人表示，根據出口管制相關法律法規規定，大陸商務部於2025年4月4日和9日分別發布了第21號和22號公告，共將28家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。為落實中美經貿高層會談的共識，決定自2025年5月14日起，在90天內暫停上述相關措施。

該發言人指出，出口經營者如需向上述28家實體出口兩用物項，應當根據《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》相關規定向商務部提出申請；商務部將依法依規進行審查，符合規定的將准予許可。

此外，針對中美日內瓦經貿會談聯合聲明中提到大陸將暫停或取消自4月2日起針對美國的非關稅反制措施，大陸商務部也表示，先前於4月4日、9日將17家美國實體列入不可靠實體清單，為落實中美經貿高層會談共識，自5月14日起，暫停4月4日公告相關措施90天，暫停4月9日公告相關規定，大陸境內企業可申請與上述實體進行交易，不可靠實體清單工作機制將依法進行審核，對符合條件的申請予以批准。