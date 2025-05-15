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騰訊第1季財報 每天賺22億

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
騰訊。(中新社)
騰訊。(中新社)

港股股王騰訊控股昨（14）日公布第1季財報，單季營收人民幣1,800億元，年增13%，淨利人民幣478億元（約新台幣2,017億元），年增14%，雙雙優於預期，單季每股盈利人民幣5.25元，換算首季每天賺進新台幣22.4億元，主因AI已帶動廣告及遊戲業務成長。騰訊財報顯示，毛利人民幣1,004.9億元，年增20%，毛利連續十個季度超過營收增長。

騰訊董事長馬化騰表示，高品質收入保持堅實的增長態勢，在AI戰略投入階段，現有高品質收入帶來的經營槓桿，將有助於消化這些AI相關投入產生的額外成本，保持財務穩健，預期這些戰略性的AI投入將為用戶與社會創造價值，並為騰訊產生長期、可觀的增量回報。騰訊在財報中透露，第1季研發投入年增21%，達到人民幣189億元。在AI業務方面，主要集中於能力全線升級，即從基礎大模型、算力、開發工具到應用層面，全面提升模型性能與應用效率，加速AI技術在各行業的落地與創新。

對於業績增長，騰訊將其歸功於技術的投入帶動AI戰略全面啟動各業務生態活力，提升產品使用體驗，帶來更多高品質收入，尤其是在效果廣告與長青娛樂產品等業務產生了實質性的貢獻。例如，廣告平台通過AI技術升級和微信交易生態強化的雙重推動；遊戲主要依託「長青戰略」和AI對遊戲用戶體驗的優化。

騰訊表示，多款長青遊戲，包括《王者榮耀》和《穿越火線手遊》，於遊戲傳統旺季的第1季，業績創下歷史新高。騰訊行銷服務業務第1季的營收年增20%至人民幣319億元。此增長主要由於廣告主對視頻號、小程式及微信搜一搜廣告庫存的強勁需求，得益於用戶參與度提高、廣告平台持續的AI升級以及微信交易生態系統的優化。

騰訊的增值服務業務營收人民幣921億元，年增17%，其中本土遊戲營收人民幣429億元，在總營收中的占比23.8%。金融科技及企業服務業務年增5%達到人民幣549億元，在總營收中占比已超過三成。值得注意的是，其行銷服務營收人民幣319億元，年增20%，繼續保持較快增長。

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