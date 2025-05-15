關稅戰還沒完全停火 陸將持續稀土反制

中美關稅戰暫時休兵，不過大陸外交部發言人林劍昨（14）日表示，美方以芬太尼為藉口，對大陸無理加徵兩輪關稅，大陸均第一時間採取包括關稅和非關稅措施在內的反制舉措，堅定維護自身正當權益，這些反制措施仍然有效。

據了解，這些反制措施主要包括對美農產品課徵10%至15%關稅以及對中重稀土出口管制。

儘管中美達成協議，但深層矛盾依舊存在。美國針對大陸商品的加徵關稅稅率仍高於大陸對美商品，原因是川普政府加徵的20%芬太尼附加關稅，理由是大陸輸出製造芬太尼的化學原料。

針對美國的芬太尼關稅，大陸的反制措施包括：煤炭、液化天然氣、雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅；原油、農業機械、大排量汽車、皮卡、高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅；對鎢、碲、鉍、鉬、銦等稀土實施出口管制；對28家美國實體不可靠清單，限制進出口兩用物資，此後暫緩90天生效；對光纖產品發起首例反規避調查，暫停三家美國大豆企業輸陸資格。

由於這些措施在本次瑞士談判中未觸及農產品等關稅，對美國產品出口仍然構成嚴重壁壘，大陸的稀土出口亦仍管制中。儘管美方表示在芬太尼議題上仍有合作空間，但林劍13日已表示，「中方多次表明，芬太尼是美國的問題」，「美方如果真心想與中方合作，就應該停止對華抹黑推責，以平等、尊重、互惠的方式與中方對話」。