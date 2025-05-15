陸半導體設備獨角獸現蹤 華為夥伴新凱來估值達110億美元

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
與華為關係密切的大陸半導體設備製造商新凱來（SiCarrier），正尋求首輪融資28億美元（約新台幣848億元）。路透
與華為關係密切的大陸半導體設備製造商新凱來（SiCarrier），正尋求首輪融資28億美元（約新台幣848億元）。路透

與華為關係密切的大陸半導體設備製造商新凱來（SiCarrier），正尋求首輪融資28億美元（約新台幣848億元）。知情人士透露，該公司由深圳市政府控股，預計募資案將於未來數周內完成。有消息稱，深圳市政府正考慮出售新凱來旗下一子公司約25%的股份，且對該公司的估值約為110億美元（約新台幣3,300億元），已成為大陸半導體設備業超級獨角獸。

路透引述消息人士指出，此次融資可能在未來幾周內完成，該子公司資產不包括新凱來的光刻機業務，這將是2024年以來大陸規模最大的人民幣募資案之一，顯示大陸政府強力推動半導體自主化。據了解，此次募集的資金將主要用於研發，大陸國有企業、國有基金以及國內風投和私募股權基金均已表達了投資意向。

報導指，新凱來最近才為人所知，但隨著產品範圍和雄心壯志的擴大，已成為今年大陸半導體界最受關注的公司。今年3月舉辦的大陸國際半導體展展會上，新凱來首次高調公開參展，展示多達30款晶片製造設備，涵蓋蝕刻、檢測等多項製程工具，並以大陸山脈命名各型號，引發業界關注。儘管展出機種眾多，但兩名業界人士指出，新凱來多數設備尚未完成量產與驗證。

晶片設備通常需經過長期測試流程才能進入實際應用，分析機構Bernstein指出，以成立時間來看，新凱來短期內開發成熟設備的難度極高。

公開資料顯示，新凱來是一家半導體製造設備、零部件提供商及服務商，全稱是「深圳市新凱來技術有限公司」，成立於2021年8月，隸屬於深圳市重大產業投資集團，是深圳國資委全資子公司。坊間視其為華為的供應商，但它希望成為大陸領先的本土晶片製造設備供應商，超越北方華創、中微半導體。

美國限制向大陸出口晶片製造設備和先進半導體，雖然在某程度上抑制世界第二大經濟體中國技術進步，卻促使陸企響應大陸國家主席習近平的號召，發展成為自給自足的境內晶片產業。新凱來因與華為關係密切，去年年底被美國列入出口管制名單。華為則表示與新凱來不存在關聯。

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