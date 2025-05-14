中美經貿會談共識 陸商務部暫停17家美國實體不可靠實體清單措施

大陸商務部14日晚間10點公告，暫停17家美國實體不可靠實體清單措施。大陸商務部發言人指出，此舉為落實中美經貿高層會談共識。

大陸商務部官網14日消息，以商務部新聞發言人「答記者問」形式就暫停17家美國實體不可靠實體清單措施答記者問。

有記者問：中美日內瓦經貿會談聯合聲明中提到中方將暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施，請問在不可靠實體清單方面有什麼考慮？

大陸商務部發言人表示， 根據《中華人民共和國反外國制裁法》、《不可靠實體清單規定》及有關規定，不可靠實體清單工作機制於2025年4月4日和9日，將17家美國實體列入不可靠實體清單，禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動，以及在中國境內新增投資。

該發言人指出，為落實中美經貿高層會談共識，自2025年5月14日起，暫停4月4日公告（不可靠實體清單工作機制〔2025〕7號）相關措施90天，暫停4月9日公告（不可靠實體清單工作機制〔2025〕8號）相關措施。

該發言人續指，根據《不可靠實體清單規定》相關規定，大陸國內企業可申請與上述實體進行交易，不可靠實體清單工作機制將依法進行審核，對符合條件的申請予以批准。