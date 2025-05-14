快訊

瘋神3班底爆閃兵 香蕉公開獲「模範海巡」獎狀：太多人問一次看這

保金僅次陳零九 藝人阿虎涉閃兵28萬交保…離去前致歉

台指期夜盤一度衝至21,889點 台積電夜盤重返千元大關

聽新聞
0:00 / 0:00

美企急囤貨 大陸A股航運板塊多股漲停

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
由於關稅戰停火，大陸A股市場午後集體走強，港口航運股漲幅居前。圖為上海港的貨櫃碼頭。(路透)
由於關稅戰停火，大陸A股市場午後集體走強，港口航運股漲幅居前。圖為上海港的貨櫃碼頭。(路透)

中美貿易戰緩和提振市場情緒，5月14日大陸A股市場午後集體走強，港口航運股漲幅居前，滬指收市企穩3400點。有物流業內人士稱，目前「各家船公司都宣布爆艙。」

截至收市，滬指報3403點，漲0.86%；深成指報10354點，漲0.64%；創指報2083點，漲1.01%。全市超2300只個股上漲，今日成交1.35萬億。

板塊方面，航運板塊延續強勢，寧波海運、寧波遠洋、連雲港等均2連板。大金融板塊午後爆發，中國人保、紅塔證券、瑞達期貨等多股漲停。下跌方面，光伏板塊調整，大全能源跌超5%。

各板塊個別發展，金融股升逾3%；交通運輸股升逾2%；煤炭股升逾1%；房地產、化工股靠穩；家電、石油股偏軟。

美國企業正試圖利用90天窗口期在美國囤積產品，以防90天期後關稅重新飆升，航運市場迅速升溫。有物流業內人士形容，「各家船公司都宣布爆艙。」

據第一財經報導，5月12日晚，亦即中美發表日內瓦經貿會談聯合聲明後，東南物流（越南）上海分公司總經理劉祁峰說，當天的訂艙和諮詢量就已是近期的三四倍。還有外貿從業者立刻冒出兩個想法-「明天趕緊讓客戶轉錢出貨！」「會不會訂不到櫃？」

劉祁峰表示，「即使沒有關稅因素，6月至9月也是傳統美國航線的出貨旺季。」，除了4月囤貨待發的貨，疊加90天的緩沖期，這意味著8月上旬之前貨就得到港，「為了不節外生枝，趕年底大節日的採購商勢必集中到6月和7月出貨」，這也將進一步助推美線迎來出貨高峰。

在需求短期增長的同時，受關稅戰影響，不少國際船公司為了維持運價，暫停了部分對美航線，顯著縮減了原本對於美國市場的運力供應，這也將進一步加劇接下來供不應求的情勢。

板塊 物流 美國

延伸閱讀

被判死緩的大陸半導體狂人趙偉國 郭台銘曾這樣評價.....

富邦媒多路進擊 衝刺物流

外資喊加碼、目標價3,988元 世芯漲停奪股后超車力旺

出口車免中轉 南京拚航運物流中心

相關新聞

美企急囤貨 大陸A股航運板塊多股漲停

中美貿易戰緩和提振市場情緒，5月14日大陸A股市場午後集體走強，港口航運股漲幅居前，滬指收市企穩3400點。有物流業內人...

傳陸自駕先驅小馬智行 擬申請赴香港上市

大陸自動駕駛開發新創公司小馬智行（Pony.ai）在美國上市僅僅半年時間而已，又有關於上市的新消息傳出。彭博引述知情人士...

陸電池業拼多核化 比亞迪進軍高端遊艇電池開發

比亞迪儲能13日發文表示，比亞迪儲能在8日與義大利高端遊艇企業聖勞倫佐集團於深圳坪山比亞迪總部舉行戰略合作簽約儀式。將圍...

落實美中經貿會談 陸商務部：將暫時解禁45家美國實體

為落實中美經貿高層會談的共識，大陸商務部14日晚間10點公告，暫停將28家美國實體列入出口管制管控名單，以及暫停17家美...

中美經貿會談共識 陸商務部暫停17家美國實體不可靠實體清單措施

大陸商務部14日晚間10點公告，暫停17家美國實體不可靠實體清單措施。大陸商務部發言人指出，此舉為落實中美經貿高層會談共...

陸電動車存亡戰..曾經新勢力銷售冠軍 哪吒汽車母公司被申請破產

哪吒汽車關聯公司合眾新能源汽車13日新增一則破產審查案件，雖尚未正式進入相關程序，但哪吒汽車身陷財務危機已有時日。天眼查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。