美企急囤貨 大陸A股航運板塊多股漲停

中美貿易戰緩和提振市場情緒，5月14日大陸A股市場午後集體走強，港口航運股漲幅居前，滬指收市企穩3400點。有物流業內人士稱，目前「各家船公司都宣布爆艙。」

截至收市，滬指報3403點，漲0.86%；深成指報10354點，漲0.64%；創指報2083點，漲1.01%。全市超2300只個股上漲，今日成交1.35萬億。

板塊方面，航運板塊延續強勢，寧波海運、寧波遠洋、連雲港等均2連板。大金融板塊午後爆發，中國人保、紅塔證券、瑞達期貨等多股漲停。下跌方面，光伏板塊調整，大全能源跌超5%。

各板塊個別發展，金融股升逾3%；交通運輸股升逾2%；煤炭股升逾1%；房地產、化工股靠穩；家電、石油股偏軟。

美國企業正試圖利用90天窗口期在美國囤積產品，以防90天期後關稅重新飆升，航運市場迅速升溫。有物流業內人士形容，「各家船公司都宣布爆艙。」

據第一財經報導，5月12日晚，亦即中美發表日內瓦經貿會談聯合聲明後，東南物流（越南）上海分公司總經理劉祁峰說，當天的訂艙和諮詢量就已是近期的三四倍。還有外貿從業者立刻冒出兩個想法-「明天趕緊讓客戶轉錢出貨！」「會不會訂不到櫃？」

劉祁峰表示，「即使沒有關稅因素，6月至9月也是傳統美國航線的出貨旺季。」，除了4月囤貨待發的貨，疊加90天的緩沖期，這意味著8月上旬之前貨就得到港，「為了不節外生枝，趕年底大節日的採購商勢必集中到6月和7月出貨」，這也將進一步助推美線迎來出貨高峰。

在需求短期增長的同時，受關稅戰影響，不少國際船公司為了維持運價，暫停了部分對美航線，顯著縮減了原本對於美國市場的運力供應，這也將進一步加劇接下來供不應求的情勢。