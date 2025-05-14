陸電池業拼多核化 比亞迪進軍高端遊艇電池開發

比亞迪儲能13日發文表示，比亞迪儲能在8日與義大利高端遊艇企業聖勞倫佐集團於深圳坪山比亞迪總部舉行戰略合作簽約儀式。將圍繞遊艇專用電池這一核心領域，在技術研發、產品開發、市場拓展及供應鏈優化四大板塊展開全方位、多層次、深融合的戰略合作。此舉也意味電動化產品範圍持續拓展。

比亞迪儲能表示，雙方未來將深化合作，攜手推進磷酸鐵鋰電池的遊艇適配開發，著力攻克超級遊艇客戶在「成本控制」方面的關鍵難題，共同打造顛覆性的遊艇電池產品，助力全球減排事業發展。

聖勞倫佐首席創新官Paolo Bertetti表示，聖勞倫佐聚焦遊艇可持續發展戰略近十年，已確立2035年實現全系列零排放遊艇生產的戰略目標。

據官網介紹，聖勞倫佐為遊艇行業里的豪華動力艇製造商的代表，每年只固定生產限量的全定製遊艇。每一艘遊艇都是根據船東的口味和喜好而設計並生產，擁有真正獨一無二的特點和風格。根據權威行業媒體Showboats International排名， 聖勞倫佐在超過24公尺遊艇的建造商中排名第二。

事實上，相較於電池技術博弈，目前大陸電池業正走向「多核化」趨勢。證券時報引述業內人士說法表示，動力電池進入「多核時代」，標誌著動力電池從單一材料競爭走向多元體系協同階段，多核技術的核心邏輯在於「場景化適配」。實現新能源車從「功能同質化」到「場景個性化」的躍遷。從雙核到多核的創新架構將不只限於新能源乘用車領域，還將在電動巴士、重卡、飛機、船舶等全領域落地，加速新能源全場景產業化。