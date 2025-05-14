傳陸自駕先驅小馬智行擬申請赴香港上市

大陸自動駕駛開發新創公司小馬智行（Pony.ai）在美國上市僅僅半年時間而已，又有關於上市的新消息傳出。彭博引述知情人士報導，小馬智行擬申請赴香港上市，料最快今年香港掛牌，集資所得用於擴展業務。

知情人士指出，該公司以保密形式申請上市，是希望減少對其美國股票的影響。至於香港上市計劃有望在今年進行，但具體集資規模仍未知悉。北京商報則指出，針對相關消息，小馬智行方面相關人士回應稱，不予置評。

此前，香港證券市場迎來重大變革。港交所與香港證監會宣布推出「科企專線」，，允許特專科技公司及生技公司申請上市可以選擇以保密形式提交上市申請。即上市前可秘密遞交，等到申請後期，舉例來說上市聆訊後才需要公開招股書。該形式旨在幫助這些公司更有效率地籌備上市。

彭博表示，小馬智行被認為是自港交所與香港證監會推出上述措施以來，首家提交保密上市申請的公司。不過，需注意的是，今年3月，市場同樣曾有傳言稱小馬智行正在準備赴港上市計畫，惟小馬智行隨後向陸媒澄清，明確表示暫無香港二次上市計劃的打算，

據了解，總部位於廣州的小馬智行於去（2024）年11月正式登陸美國那斯達克集資4.13億美元。而廣汽在同年10月斥資2,700萬美元入股小馬智行。不過，小馬智行上市後股價頗為波動，高低位相差5倍。以13日收市價計，小馬智行股價反覆累升38%，單計過去一個月升2.8倍。

此外，小馬智行本（5）月初與美國線上叫車平台Uber達成戰略合作，小馬智行Robotaxi服務和車隊將在今年下半年接入Uber平台，雙方合作將於今年在中東市場率先啟動，未來計劃逐步擴展至更多國際市場。