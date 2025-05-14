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陸電動車存亡戰..曾經新勢力銷售冠軍哪吒汽車母公司被申請破產

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
哪吒汽車財務危機愈演愈烈，遭經銷商維權。（取材自大河報）
哪吒汽車財務危機愈演愈烈，遭經銷商維權。（取材自大河報）

哪吒汽車關聯公司合眾新能源汽車13日新增一則破產審查案件，雖尚未正式進入相關程序，但哪吒汽車身陷財務危機已有時日。天眼查顯示，目前合眾新能源共有249條自身風險信息，2,399條周邊風險信息，以及25條歷史風險信息。顯示大陸造車新勢力曾經的銷量冠軍風雨飄搖中。

據大陸全國企業破產重整案件信息網13日公告顯示，該破產審查案件，申請人為上海禹形廣告有限公司，經辦法院為浙江省嘉興市中級人民法院。

近期，大陸自媒體「Tech 星球」發文，透露「哪吒汽車的投資人尤其是國資，不再信任哪吒汽車的創始團隊」。據了解，哪吒汽車的股東包括國資背景股東、產業資本及戰略投資方。其中，南寧民生新能源產業投資合夥企業（有限合夥）是哪吒汽車最大股東，持股比例達 13.162%，南寧國資委則是南寧民生新能源產業投資合伙企業的重要股東。除了南寧國資，哪吒汽車國資背景的股東中還有江西宜春國資、浙江桐鄉國資等。雖然該消息未獲任何官方證實，但無疑為負面新聞纏身的哪吒汽車雪上加霜。

周鴻禕創立的360集團在2021年10月原計劃人民幣29億元投資入股哪吒汽車，間接持有哪吒汽車 16.594% 股權成為公司第二大股東。但據悉，周鴻禕僅注資人民幣19億，就因哪吒汽車的財務問題，終止後續投資。

今年以來，對於哪吒汽車不利消息持續在市場流傳，哪吒汽車在3月供應商大會上披露公司流動性危機的具體原因：「經營不善是公司遭遇一系列變故的真正原因，但導火索是銀行抽走公司貸款，導致資金鍊斷裂，從2024年第2季開始，連續兩季，銀行抽走公司帳戶上的貸款導致公司未能成功上市」

也因為財務危機，哪吒汽車正面臨著一系列的連鎖反應。合眾新能源在6日新增三則欠稅公告，當前新發生的欠稅餘額合計人民幣215萬餘元，欠稅稅種為城鎮土地使用稅、印花稅、房產稅。

危機蔓延至日常運營，有多位哪吒車主反映五一假期間汽車App斷網、車輛遠程操控功能無法使用，官網無法訪問。有車主稱收到通知，App後台正在維護。知情人士透露，此次問題主要是流量欠費，假期無人看管造成。

此外，哪吒汽車工作人員持續流失，哪吒汽車前首席技術官（CTO）戴大力、智能駕駛業務負責人王俊平在3月離職。財聯社引述內部人士說法稱，「現在留在公司的人已經很少了，工廠也只有小範圍在開工。」顯示目前哪吒汽車要能扭轉當前頹勢，充滿挑戰。

哪吒汽車在2022年曾以15.21萬輛穩坐全年銷冠寶座，第二名和第三名為理想、蔚來，銷量分別為13.32萬輛、12.25萬輛。但值得注意的是，哪吒汽車當年銷量在第4季開始走下坡路，12月銷量遭遇腰斬。

哪吒 財務 風險

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