被判死緩的大陸半導體狂人趙偉國 郭台銘曾這樣評價.....

曾經誇口要買下台積電，也積極重金要參股力成、南茂等台灣封測廠的大陸紫光集團，因為負債超過人民幣千億元，於2021年宣告破產，由北京的智路建廣接手。

有「併購狂人」之稱的前紫光集團董事長趙偉國，則是以貪污、為親友非法牟利、背信損害上市公司利益案，以貪污罪判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。鴻海集團創辦人郭台銘，則曾評價「趙偉國不過是一個炒股的投資者」。

紫光集團當年快速崛起，不僅在兩岸掀起話題，也引發全球科技業高度關注，「紫光旋風」一度透過瘋狂併購橫掃市場，成為閃亮之星，但也快速隕落，如今邁入重整找到新股東，即將展開重生。

紫光集團前身是1988年清華大學成立清華大學科技開發總公司，1993年公司改組清華紫光集團。2010年趙偉國出任董事長後，開始進行一系列併購和投資，涉及晶片、伺服器、存儲、網路、3C製造、通訊等領域。在2013年斥資17.8億美元收購展訊，隔年以9.1億美元收購銳迪科，趙偉國曾狂言收購台積電、聯發科。

紫光集團與台灣頗有淵源，旗下長江存儲曾邀來有「DRAM教父」之譽的華亞科（之後遭美光併購）前董事長高啟全加入，擘劃記憶體發展方針，直到2020年從紫光集團全球執行副總裁職務退休。

大陸國家大基金力挺半導體，紫光集團因此被視為大陸半導體「國家隊」，大陸國家主席習近平於2018年4月26日，親自參觀長江存儲位於武漢的生產線，更凸顯該公司的地位與重要性。

不過，紫光集團也因來大幅擴張投資，獲利表現跟不上，導致集團資金緊縮。後續出現資金流動性問題，陷入破產危機。