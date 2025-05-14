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泉州宮廟來台遶境未申請 陸委會：刻意規避審查

中央社／ 台北14日電
陸委會今天重申，宗教交流應按程序申請，中國大陸泉州富美宮未經申請來台遶境一案是刻意規避審查、挑戰法令。聯合報資料照片
陸委會今天重申，宗教交流應按程序申請，中國大陸泉州富美宮未經申請來台遶境一案是刻意規避審查、挑戰法令。聯合報資料照片

中國大陸泉州富美宮未經申請來台遶境，涉及宗教統戰，國台辦上午反問，為什麼動輒扣上統戰帽子；陸委會今天重申，宗教交流應按程序申請，該案是刻意規避審查、挑戰法令。

大陸委員會（陸委會）14日透過書面回應，大陸人士來台宗教交流若為光明正大，應該按程序申請，泉州富美宮董事會卻用人神分離、兵分兩路模式刻意規避審查、挑戰法令，將在蒐集完整事證後依法處置。

陸委會提到，案件環節顯示泉州富美宮與其人員來台交流經過事前縝密規劃，入境前「化整為零」；入境後伺機「化零為整」。神明金身由台灣人恭迎來台，富美宮董事會事前致函台灣各宮廟，邀請參與遶境活動，由台灣在地協力者幕後串聯協助神轎遶境。

陸委會指出，富美宮董事會人員後來刻意在同一時間以「農業科技交流」名義申請來台；雖然在台期間未參與神明遶境活動，不過曾經兩度試圖申請變更行程，欲使人員活動行程與神明遶境活動接近或重疊。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）14日上午召開例行記者會。

國台辦發言人陳斌華對於泉州富美宮未經申請來台遶境一案指稱，「民進黨當局為什麼一再對這些行之有年的交流、慶祝活動進行阻撓限制？為什麼動輒給這些得台灣民心的事扣上統戰的帽子」。

國台辦 遶境 陸委會

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