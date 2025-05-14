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中國預售屋制度面臨改革 多地鼓勵新成屋銷售

中央社／ 上海14日電
太多爛尾樓是近年中國房地產問題的一大痛點，中國普遍採用的預售屋制度被認為是元兇。（中新社資料照片）
太多爛尾樓是近年中國房地產問題的一大痛點，中國普遍採用的預售屋制度被認為是元兇。（中新社資料照片）

太多爛尾樓是近年中國房地產問題的一大痛點，中國普遍採用的預售屋制度被認為是元兇。近期，「現房（新成屋）銷售」話題再次成為焦點，但分析指還不可能全面實施新成屋銷售。

證券日報報導，河南省信陽市「關於加強商品房預售管理工作的若干措施（試行）」6日起向社會公示，其中提出，「文件印發後新出讓土地開發的商品房，一律實行現房銷售」。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，信陽此次公布的政策將新成屋銷售放在「嚴控預售許可條件」的政策框架下，這體現了降低風險、去庫存、控增量的政策導向。

根據中指研究院不完全監測，自2022年末以來，全國已有超30個省（市）試點現房銷售及出台相關支持政策。其中，合肥、鄭州、長沙等地明確部分項目進行現房銷售試點。

進入2025年以來，新成屋銷售持續受到各地政府關注。山東省住房和城鄉建設廳等9部門年初印發的「關於促進住房領域消費的行動計畫」，提出「支持現房銷售，購買現房申請住房公積金貸款的，最高貸款額度可提高10%以上」。

中國房地產企業以往有「三高」模式，即高週轉、高槓桿、高負債。在監督不周的情況下，建商拿到民眾的購屋款項後，又投入下一輪的拿地，或是挪做其他用途，資金週轉不靈下，造成建案蓋不下去的「爛尾樓」問題，使民眾權益受損。

野村證券中國首席經濟學家陸挺去年9月曾指出，確保中國地產開發商交屋的「保交房」政策，應優先於政府現在下場買現房的去庫存政策，因為開發商「賣掉但沒蓋完」的房子，是「蓋完但沒有賣掉」房子的20倍。

為了減少對金融體系的衝擊，中國官方開始更多鼓勵民眾購買新成屋。國家統計局的數據顯示，2024年，中國現房銷售面積約3億平方公尺，年增19.1%，現房銷售面積占比已經達到30.84%。而在過往的2020年至2023年的4年間，現房銷售占比分別為12.7%、13%、17.3%、22.5%。

澎湃新聞引述58安居客研究院院長張波認為，現房銷售是未來的趨勢，但一旦實施過快，可能會提升房地產市場風險，並對行業造成衝擊。現房銷售就意味著資金回籠週期變長，資金壓力更大。

庫存 房地產 風險

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