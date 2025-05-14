募資46億美元！寧德時代擬以263港元港股上市 創今年最大IPO規模

大陸電池龍頭寧德時代將於20日登陸香港交易所，預計以每股263港元定價發行，募資規模高達46億美元，將成為 2025年全球規模最大的首次公開募股（IPO）。

路透引述2位知情人士稱，若投資人出價低於263港元恐難以獲得配股，顯示此次IPO市場反應極為熱烈。

此外，寧德時代也計畫啟動「發售規模調整選項」，將額外發行1,770萬股，使整體募資金額擴增至約356.6億港元（約4.57億美元）。

根據公司公告，寧德時代預計於20日正式在香港交易所掛牌。此次定價263港元，較在深圳A股市場13日收盤價人民幣258.77元（約279.99港元）折讓約 6%。

14日，寧德時代14日在A股收盤價為人民幣262.6元，漲幅1.48%。業界指出，港股定價普遍較A股有折讓，是為吸引離岸投資人提升新股發行參與度，此次寧德時代亦採取類似策略，顯見對國際資本市場重視。

據寧德時代申報資料，已有超過20家基石投資人參與此次IPO，總認購金額達26億美元。據路透取得發行文件顯示，自12日開放認購以來，主權基金及長期資金爭相湧入，訂單已多倍超額認購。

寧德時代表示，將把此次募資所得約9成、約276億港元，用於匈牙利新建電池生產基地。該廠預計為BMW、Stellantis、福斯等歐洲汽車製造商供應動力電池，擴大全球電動車供應鏈布局。匈牙利工廠第1期投資金額達27億歐元，預計今年正式投產，第2期工程將於年底前啟動，代表寧德時代擴展海外產能的重要里程碑。