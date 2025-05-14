特斯拉將恢復向美國運送陸製零件 以生產電動車Cybercab和Semi

在美國和大陸就關稅問題達成休戰協議後，特斯拉計劃從本月底開始從大陸向美國運送零件，用於生產電動計程車Cybercab和電動卡車Semi。

路透報導，美國總統川普於4月將大陸商品的關稅提高到145%後，特斯拉就暫停零件發貨，這可能會擾亂特斯拉開始大規模生產備受期待的車型計劃。

按照原計劃，特斯拉將於未來數月內開始接收零部件，目標是在10月啟動2款車型的試生產，電動計程車Cybercab將在德州工廠生產，電動卡車Semi則在內華達州工廠製造，2026年實現量產。

不過，消息人士補充說，由於川普政府的不可預測性，情況仍有可能改變。

快科技報導，特斯拉官方3月28日曾宣布，旗下電動計程車Cybercab，將於今年6月在美國德州奧斯丁投入營運，相比原計劃2026年的發布時間有所提前。

Cybercab首次亮相於2024年10月的「WE, ROBOT」發布會，是一款雙門轎跑車型，採用鷗翼門設計，車內沒有方向盤和踏板，完全依賴特斯拉FSD全自動駕駛。美媒商業內幕（Business Insider）4月引述消息報導，特斯拉正在內華達州招聘逾1,000名新員工，提高電動卡車Semi的產量。

特斯拉4月28日在YouTube發布影片，宣布首批電動卡車將於年底在內華達州Sparks的超級工廠開始生產。該工廠的年產能將達5萬輛。

特斯拉多年來一直致力拓展電動卡車業務，最初曾希望在2019年開始生產電動卡車Semi，但之後多次將計劃延後；2017年Semi首次亮相時，特斯拉曾提到，續航里程300英里的Semi售價為15萬美元，然而市場估計，正式發售時售價將大幅上揚。