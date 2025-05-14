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進攻半導體市場！華為晶片合作夥伴新凱來 尋求848億融資

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
參觀者走進新凱來展位。路透
參觀者走進新凱來展位。路透

與華為關係密切的大陸半導體設備製造商新凱來（SiCarrier），正尋求首輪融資28億美元（約新台幣848億元）。知情人士透露，該公司由深圳市政府控股，預計募資案將於未來數周內完成。此次募集的資金將主要用於研發，大陸國有企業、國有基金以及國內風投和私募股權基金均已表達了投資意向。

路透引述消息人士指出，這將是2024年大陸規模最大的人民幣募資案之一，顯示大陸政府強力推動半導體自主化。

報導指，新凱來最近才為人所知，但隨著產品範圍和雄心壯志的擴大，已成為今年大陸半導體界最受關注的公司。今年3月舉辦的大陸國際半導體展展會上，新凱來首次高調公開參展，展示多達30款晶片製造設備，涵蓋蝕刻、檢測等多項製程工具，並以大陸山脈命名各型號，引發業界關注。儘管展出機種眾多，但2名業界人士指出，新凱來多數設備尚未完成量產與驗證。

晶片設備通常需經過長期測試流程才能進入實際應用，分析機構Bernstein指出，以成立時間來看，新凱來短期內開發成熟設備的難度極高。

新凱來成立於2021年，由深圳市政府擁有，被視為華為的供應商，但它希望成為大陸領先的本土晶片製造設備供應商，超越北方華創、中微半導體。這說明美國限制向大陸出口晶片製造設備和先進半導體，雖然在某種程度上抑制了這個世界第2大經濟體的技術進步，但卻促使陸企響應大陸國家主席習近平的號召，發展成為自給自足的境內晶片產業。

深圳市政府正考慮出售新凱來某部門約25%的股份，此次融資可能在未來幾周內完成，該部門資產不包括新凱來的曝光機業務。

新凱來因與華為關係密切，去年年底被美國列入出口管制名單。華為則表示與新凱來不存在關聯。

半導體 深圳 美國

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