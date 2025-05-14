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長和回應陸審查要求 港口交易：不會違法進行

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

香港首富李嘉誠旗下長和集團出售巴拿馬港口案備受關注，長和十二日晚間聲明，強調交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。大陸國務院港澳辦主任夏寶龍同日在工商界座談會中不點名長和，強調「資本無國界，但商人有祖國」，並稱下跪求饒必為中國人民所不齒。

長和聲明，這項交易絕不可能在任何不合法或不合規下進行，並稱有關條文已在三月四日的公告中說明，交易取決於一系列條件的達成，包括法律和監管部門的同意及批准、不存在違法或法律禁止的情況、獲得公司股東的必要批准，以及最終文件中約定的其他適當及常規條件。

長和表示，原計畫在廿二日的股東周年大會上說明港口交易的情況，但鑒於近日不斷有股東及媒體詢問，故作此次回應。

在川普上任後美中經貿與地緣競爭加劇之際，長和三月初宣布，將把包含巴拿馬運河兩個港口在內的全球四十三個港口業務，售予美國公司貝萊德牽頭的「貝萊德-TiL財團」。大陸國家市場監督管理總局不久宣布就此開展反壟斷審查，長和原定四月二日前簽約因而暫緩。

外傳長和擬將出售計畫拆分為二，買方財團義大利Aponte家族旗下的TiL，將是四十一個港口的唯一股東；而巴拿馬兩個港口權益則由貝萊德以持股百分之五十一控制，其餘百分之四十九由TiL持有。大陸市監總局對此強調，不得用任何方式規避審查。

巴拿馬 巴拿馬運河 美中關係

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回應巴拿馬港口交易 長和：絕不在不合法、不合規下進行

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