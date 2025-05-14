陸攜手巴西 簽20項協議

大陸國家主席習近平昨（13）日與巴西總統魯拉會談後，共同見證簽署發展戰略對接、科技、農業、數位經濟、金融、檢驗檢疫等領域20份合作文件。

在關稅戰下，習近平喊話，中巴兩國要加強在聯合國、金磚國家、中拉論壇等多邊機制中的協調配合，共同堅持多邊主義，完善全球治理，維護國際經貿秩序，旗幟鮮明反對單邊主義、保護主義和霸凌行徑。

據中方發布，魯拉說，巴方願對接自身發展戰略和「一帶一路」倡議，願和中方加強在國際事務中的戰略協作，共同維護全球南方共同利益。

巴西政府前日在魯拉參加中巴企業家研討會後宣布，大陸計畫向巴西投資巴西幣270億元，項目包括電動車、快遞、清潔能源等。

此外，路透報導，巴西央行表示，將與大陸央行簽署貨幣互換協議；另，魯拉此訪是否與習近平，就建設穿越巴西境內連接至秘魯錢凱港的「兩洋鐵路」協商，以打破巴拿馬運河壟斷物流局面受到關注。

此前，魯拉明確指出，有意加強與大陸的關係，但不願在大陸和美國之間做出選擇，而是希望與這兩個國家都保持牢固的關係。據了解，目前，大陸是巴西最大的貿易夥伴，而美國則仍是巴西最大的外資來源。