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在美上市中概股 退市憂慮暫解

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

投行野村證券指出，中美達成貿易協議後，可以降低中美地緣政治風險，而近日有關美國上市中概股退市的憂慮應能消除。

香港經濟日報報導，野村指出，投資者一直憂慮對等關稅風險，故最新的中美貿易談判，或會推動部分資金加快配置至中概股市場。

從基本面來看，野村認為，在美國及香港上市的中概股估值依然具有吸引力，而大陸最近的科技發展相當正面，故認為中概股估值不應長期處於大幅折讓水平，而因應中美地緣政治風險降溫，預期MSCI中國指數本益比可升至13倍（目前預估為10.9倍），因此調高中概股至「策略性增持」。

野村指出，中美互降關稅的幅度較市場預期更大，相信可以提振以亞洲股市為首的全球股市，舒緩市場對美國經濟衰退、全球經濟增長放緩及潛在盈利衝擊及降低風險溢價的憂慮。該投行偏好與人工智慧、雲計算、電動車、先進製造業等龍頭權重股。

花旗同樣認為，近期中美貿易關稅削減的積極程度甚至超出預期，中國股市可能因此強勁上漲。在緊張局勢緩和後，花旗重申對香港和大陸股市的積極看法，理由是中美關係改善，且當地估值較低。

經濟衰退 風險

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