大陸經濟成長率 投行調升 最高喊到4.8% 未超出官方5%目標

中美宣布互降關稅後，國際投行紛紛上修對中國大陸今年經濟增長預期，並認為後續推出的額外刺激政策將更加溫和。整體來看，多家投行調高中國大陸今年GDP增長率最高至4.7%或4.8%，仍未超過大陸官方訂下的「增長5%左右」目標。

瑞銀最新報告稱，中美大幅降低「對等關稅」稅率超出市場預期，關稅對中國大陸經濟的衝擊有所降低，目前預期大陸今年GDP增長可能會是3.7%至4%，具體取決於美國對大陸商品加徵關稅的最終形式以及額外刺激政策的實際規模。

投行上修今年大陸GDP增速預期 圖／經濟日報提供

瑞銀在4月中旬發布的報告中，將今年中國大陸GDP增長預期由4%下調至3.4%，是當時各大投行在評估關稅戰對中國大陸經濟衝擊中最悲觀的預測。

瑞銀投資銀行亞洲經濟主管兼首席中國經濟學家汪濤表示，目前美國對大陸加權平均關稅稅率約為43.5%，當前貿易戰降溫，或使大陸出口和經濟增長的衝擊較小，今年剩餘時間的額外政策刺激也將更加溫和，不過揮之不去的不確定性可能繼續影響企業信心和資本支出計畫。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟專家宋林分析稱，這波減稅後，中美兩國「差不多」回歸正常貿易，整體商業活動可望恢復，讓今年第2丶3季的GDP得以提振。如果中美在90天內達成雙邊協議，則大陸今年GDP增長可望在4.7%預測上再上調。

摩根士丹利（大摩）則認為，由於企業會想要把握停火期的機會，部分出口可能會提前出貨。該行預估，今年第2季，大陸經濟增速有望超過4.5%的原先預測，第3季的增長亦可能高於該行先前估計的4%左右。今年4月中旬，大摩當時把今年大陸GDP增長預測由4.5%調降至4.2%。

摩根大通（小摩）則較樂觀，最新報告顯示，臨時關稅削減的幅度大於預期，估計只要下調後的新關稅稅率在今年剩餘時間維持不變，則大陸全年GDP增長率上調到4.8%，此前該行的估計為4.1%。