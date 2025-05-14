全球鐘錶專家 漳州共商標準化

2025年ISO/TC 114鐘錶標準化國際會議12日在「中國鐘錶名城」福建省漳州市開幕，全球80多名鐘錶領域專家、學者及企業代表齊聚一堂，共商全球鐘錶標準化發展的未來藍圖。

中新社報導，此次大會由中國國家標準化管理委員會主辦，主題為「標準賦能・鐘錶名城・全球共融」，為期5天。據主辦方介紹，會議的舉辦將有效促進漳州鐘錶「出圈」，加速向智能化、綠色化、高端化轉型。

ISO/TC 114作為國際標準化組織中專注於鐘錶製造領域的重要機構，肩負著處理所有與鐘錶製造相關標準的使命。自1979年6月起，中國便積極參與鐘錶國際標準化工作，成為ISO/TC 114的成員，並承擔ISO/TC 114/SC 14「台鐘和掛鐘」分技術委員會秘書處的工作。ISO/TC 114鐘錶標準化國際會議曾先後在西安、珠海、深圳、香港舉辦。

國際標準化組織鐘錶技術委員會主席拉斐爾・施瓦茨在開幕式致辭中指出，漳州是海上絲綢之路的重要節點城市，1567年第一台西方自鳴鐘正是通過漳州月港傳入中國，從此開啟了漳州與鐘錶業漫長的不解之緣。

拉斐爾・施瓦茨表示，標準化是推動全球鐘錶產業高質量發展的重要保障，本屆會議恰逢委員會成立60周年，期待藉此盛會深化國際交流與合作。

「中國已成功發布3項時鐘國際標準，本次會議期間還將提出2項時鐘領域的新項目提案」。中國鐘錶協會理事長、全國鐘錶標準化技術委員會主任委員張宏光在致辭時表示，會議選址漳州，既是對當地鐘錶產業標準化工作的認可，也標誌著全球鐘錶產業話語權正加速向中國轉移。