寧波5月中東歐博覽會 多國首次參加
第4屆中國—中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會將於5月22日至25日在浙江寧波舉行。本屆博覽會國際參與度更高，多個國家展商首次參展。
中新社報導，浙江省副省長盧山日前在北京國務院新聞辦會上介紹相關情況。他說，本屆博覽會中東歐展區達2萬平方米，邀請400多家展商參展，8000多種中東歐特色商品將集中亮相。展區面積、參展商數量和參展商品數量均創新高。
本屆博覽會國際參與度更高。除了14個中東歐國家展商參展之外，還吸引到英國、法國、德國、義大利、西班牙等9個國家參展商參展，其中8個國家參展商是首次參展。
近年來，中國與中東歐國家經貿合作日趨緊密。據統計，2012年以來，中國與中東歐國家貿易年均增長8.8%，中國自中東歐國家進口年均增長7.4%，均高於同期中國對外貿易增速。2024年雙邊貿易額達1423億美元，創歷史新高，同比增長6.3%。 中國商務部歐洲司司長余元堂稱，未來中國將擴大自中東歐國家進口，與中東歐各國共同挖掘數字、綠色、人工智能等新興領域投資合作機遇，繼續鼓勵有實力、有意願的企業按照市場化原則赴中東歐地區投資。
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